Conheça Roger, o cachorro que virou estrela nas missões de resgate após terremoto de Taiwan

A- A+

Ele vasculhava pedras e escombros no parques nacional de Taiwan em busca de vítimas presas ou soterradas pelos deslizamentos que se seguiram a um terremoto de magnitude 7,4, na semana passada. Roger, um labrador retriever, parou, farejou, e seguiu em frente. Mas então, ele voltou, farejou mais uma vez, aparentemente intrigado.

O cachorro foi treinado para procurar sobreviventes, mas Lee Hsin Hung, seu adestrador, suspeitou que desta vez ele havia encontrado outra coisa — e correu até onde o Roger estava.

"Quando me aproximei, vi a perna do morto" explicou Lee em entrevista.

A vítima era uma jovem de 21 anos, e seu corpo foi recuperado entre os escombros no sábado, elevando para 13 o número de mortos no terremoto mais forte de Taiwan em 25 anos. Mais de mil pessoas ficaram feridas, e sistemas antissísmicos somados à preparação pública podem ter ajudado a prevenir uma catástrofe ainda maior.

Farejador de drogas fracassado

Roger, um dos quatro cães de busca e resgate destacados pelo Corpo de Bombeiros de Kaohsiung no Parque Nacional Taroko de Hualien, emergiu como uma estrela inesperada da operação de resgate.

Suas travessuras lúdicas, conquistaram corações e ofereceram momentos de leviandade para um país que ainda se recupera do desastre. Em uma entrevista coletiva, ele tentou morder o microfone de um repórter. Em outra, enquanto Lee comentava sobre sua bravura, rasgou um brinquedo, espalhando espuma pelo chão todo.

Roger foi treinado para farejar drogas na alfândega, mas foi reprovado por ser "amigável demais e barulhento", explicou o treinador. Quando o cachorro tinha apenas um ano, Lee o escolheu entre vários filhotes rejeitados para fazer parte do time de resgate de Kaohsiung.

Seu comportamento, que condenou sua carreira como farejador de drogas, fez Lee pensar que Roger daria um ótimo cão de busca e resgate.

"Ele era muito ágil, seus movimentos eram muito corajosos, e ele não deixava nada cercá-lo" observou Lee, acrescentando que Roger, que não se intimidou com altura ou lugares desconhecidos, "pensava que poderia vencer quaisquer dificuldades".

Aposentadoria

Desde sua ascensão ao estrelato, Roger foi apelidado de "pequeno herói" pela mídia taiwanesa e apareceu em vários programas para mostrar suas habilidades. Mas a fama deve durar pouco.

Roger se aposentará no segundo semestre desse ano, quando completar 9 anos, explicou Lee, segundo as políticas do Corpo de Bombeiros de Kaohsiung.

— Ele já está velho — disse o treinador aos repórteres locais, explicando: — Durante a volta da missão de busca e resgate, quando ele tentou pular para dentro do carro, ele ficou um pouco instável e eu tive que segurá-lo.

Veja também

EUROPA Parlamento Europeu aprova a reforma do Pacto de Migração e Asilo