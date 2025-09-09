A- A+

SAÚDE Conheça sete alimentos riquíssimos em proteínas (animais e vegetais) Inserir essas comidas na rotina alimentar é benéfico para a saúde

Além de sua conhecida função de formar músculos, as proteínas também apresentam outras funções essenciais para o corpo humano. Dentre elas, estão o transporte de oxigênio e nutrientes, produção de anticorpos, equilíbrio hormonal e também atuação direta na formação dos tecidos.

Veja abaixo a lista de alimentos separada pelo Globo que possuem uma quantidade considerável de proteína:

Filé de frango

Composição: aproximadamente 31 gramas de proteína a cada 100 gramas

Soja

Composição: aproximadamente 17 gramas de proteína a cada 100 gramas

Salmão

Composição: aproximadamente 20,5 gramas de proteína a cada 100 gramas

Ovo

Composição: aproximadamente 12,56 gramas de proteína a cada 100 gramas





Tofu duro (preparado com nigari)

Composição: aproximadamente de 12,58 gramas de proteína a cada 100 gramas

Grão-de-bico cozido

Composição: aproximadamente 8,86 gramas de proteína a cada 100 gramas

Iogurte grego

Composição: aproximadamente 10 gramas de proteína a cada 100 gramas

Distribua as proteínas ao longo do dia

Um estudo publicado recentemente na revista científica The American Journal of Clinical Nutrition descobriu que dividir a ingestão de proteínas entre café da manhã, almoço e jantar pode ajudar a manter a força muscular à medida que você envelhece.

Segundo os pesquisadores, idosos que distribuíam sua ingestão de proteínas de forma mais uniforme ao longo das refeições diárias mantinham maior força muscular em comparação com aqueles que consumiam a maior parte de suas proteínas em uma única refeição – independentemente do seu consumo total de proteínas.

