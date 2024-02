A- A+

VENCEDORES Conheça vencedores do concurso de agremiações do Carnaval do Recife deste ano Para chegar até o grupo dos vencedores, foram seis comissões julgadoras

Nesta quinta (15), representantes das agremiações do Recife que desfilaram no concurso do Carnaval 2024 se reuniram no Pátio de São Pedro para acompanhar a contagem de votos. A ação reuniu 218 agremiações de onze modalidades, com desfile acontecendo na Avenida Dantas Barreto. Neste ano, serão distribuídos R$ 1,26 milhão em premiações. Gigantes do Samba se consagrou mais uma vez campeã na categoria Escola de Samba.

Coordenador do Núcleo de Concursos e Formação Cultural da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Albemar Araújo falou sobre a pluralidade do concurso. “São 52 jurados e dividimos em 11 modalidades, cada uma com quatro categorias e dois polos. A gente não coloca quem está julgando frevo para julgar escola de samba. O músico que vai julgar o frevo tem uma especificidade nas orquestras de frevo e o que vai julgar a escola de samba ou o Maracatu de Baque Virado tem sua especificidade mais voltada para a percussão. A gente convoca pessoas que tenham essas ligações, sendo cada uma com a sua diversidade. Felizmente, Recife tem essa pluralidade”, celebra.

O Concurso de Agremiações foi realizado nos dias 9, 11, 12 e 13 de fevereiro. Para chegar aos vencedores, foram seis comissões julgadoras. O critério para a escolha dos jurados considerou a afinidade de cada uma com as modalidades disponíveis.

Com o tema “Ariano Suassuna ao palco do Sertão Brasil”, a escola Gigante do Samba se consagrou campeã do Carnaval de 2024.

“É uma emoção de dever cumprido. O trabalho foi feito com muito esforço, muita dignidade e a comunidade abraçou. A gente fez o melhor e o resultado veio do trabalho que foi bem feito. Então, assim, pra gente, hoje, é muita gratidão, satisfação e alma lavada”, diz a presidente da escola, Marize Felix.

Bárbara Lima, contra mestras da Nação Maracatu Encanto do Dendê, também se consagrou campeã.

“Depois de sete anos de inatividade esse é o nosso segundo ano concorrendo. Fomos campeões, ano passado, do grupo de acesso e esse ano campeões novamente no grupo dois. De todos os perrengues que a gente passou, foi com muito axé, muita garra e todo mundo em família. Aqui todo mundo é uma família só, a família Dendê”, comemora Bárbara.

Confira, abaixo, as agremiações campeãs por categoria e respectivas notas

GRUPO ESPECIAL

Escolas de Samba - G.R.E.S. Gigante do Samba - 130

Maracatu do Baque Solto - Cambinda Brasileira (Nazaré) - 139.8

Blocos de Pau e Corda - Flor de Lira - 77.9

Bois de Carnaval - Boi Maracatu (Arcoverde) - 99.5

Caboclinhos - Tupã - 70

Clube de Bonecos - O Menino do Pátio de São Pedro - 89.3

Tribo Indígena - Tabajara - 89.8

Maracatu de Baque Virado - Cambinda Estrela do Recife - 99.7

Clubes de Frevo - C. C. M. Girassol da Boa Vista - 79.4

Troças - T.C.M Batutas de Água Fria - 80

Ursos - Branco de Cangaça - 79.8

GRUPO 01

Clube dos Bonecos - Tô Afim - 89.1

Clubes de Frevo - C.C.M. Maracangalha - 79.7

Escolas de Samba - Rebeldes do Samba - 108.5

Maracatus de Baque Solto - Carneiro Manso (Glória do Goitá) - 119.4

Ursos - Urso da Tua Mãe - 69.5

Blocos de Pau e Corda - Batutas de São José - 79

Maracatus de Baque Virado - Nação Tupinambá - 90

Tribo Indígena - Canindé Brasileiro - 89.9

Bois de Carnaval - Boi Mimoso da Bomba do Hemetério - 100

Troças - T. C. M. Formiga Sabe Que Roça Come - 79.8

Caboclinhos - Tupinambá (Jaboatão) - 69.9

GRUPO 02

Bois de Carnaval - Boi Estrela Dourada - 99.7

Caboclinhos - Canindé (Cavaleiro) - 69.9

Clube de Bonecos - O Menino da Gráfica - 89.9

Clubes de Frevo - C. C. M. Arrasta Tudo - 79.9

Maracatus de Baque Solto - Estrela de Ouro (Condado) - 119.7

Maracatus de Baque Virado - Nação Encanto do Dendê - 90

Troças - Suely no Frevo - 79.9

Ursos - A La Ursa Rosinha - 70

GRUPO DE ACESSO

Escolas de Samba - Mocidade dos Torrões (105.7)

Clubes de Frevo - C.C.M Tubarões do Pina (DC)

Caboclinhos - Flecha Dourada (69.8)

Maracatus de Baque Virado - Carneiro de Ouro (87.2)

Ursos - Da Peleja (69.3)

Clube de Bonecos - C. Boneco O Homem de Amaraji (64.1)

Bois de Carnaval - Boi Porteira do Sertão (99.8)

Maracatus do Baque Solto - Leão Mimoso de Guadalajara (119.7)

