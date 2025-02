Conitec recomenda inclusão de vacina contra VSR, principal causa de bronquiolite, no SUS

A- A+

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) emitiu parecer final favorável à incorporação da vacina Abrysvo, da Pfizer, ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O imunizante, aprovado no Brasil em abril de 2024, previne doenças causadas pelo vírus sincicial respiratório (VSR), incluindo a bronquiolite.

Para proteger o bebê, quem deve ser vacinada é a gestante, entre a 24ª e 36ª semana de gestação.

Dessa forma, a criança já nasce protegida. Por isso, caso seja incorporado, o imunizante fará parte do Calendário Nacional de Vacinação da Gestante.

O próximo passo é o envio do relatório da Conitec à Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (SECTICS) – com a decisão final a ser publicada no Diário Oficial da União (DOU), por meio de portaria.

"O parecer favorável da Conitec reforça a importância de Abrysvo para o nosso País, seja protegendo as famílias de um vírus tão impactante como o VSR ou beneficiando o sistema de saúde como um todo, ao contribuir para a redução do número de hospitalizações pediátricas, poupando recursos públicos", diz a diretora de Primary Care da Pfizer Brasil, Camila Alves, em comunicado.

Na América Latina, tanto Argentina quanto Uruguai já dispõem de Abrysvo em suas redes públicas de saúde.

A Pfizer também firmou um acordo internacional com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para que a vacina seja oferecida a Estados membros da entidade por meio do Fundo Rotativo para Acesso a Vacinas.

Em 2024, dados das autoridades de saúde apontam que o VSR se manteve como a causa mais frequente de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no Brasil, detectado em 33,8% dos diagnósticos com resultado positivo para algum vírus respiratório.

Evidências científicas mostram que nos menores de 2 anos de idade, o VSR é responsável por até 40% das pneumonias e 75% dos quadros de bronquiolite – uma inflamação aguda das ramificações que conduzem o ar para dentro dos pulmões, podendo causar quadros graves, que demandam internação. Globalmente, infecções por VSR também constituem uma das principais causas de mortes em bebês.

Rede privada

A vacina contra o VSR foi aprovada no Brasil para crianças - mediante estratégia de vacinação da gestante - e idosos, que representam outro grupo de risco para infecções graves.

Na rede privada, a vacina já está disponível e chega a custar R$ 1760. O regime de aplicação é em dose única.

Resultados do estudo fase 3 mostraram que a vacina se mostrou capaz de prevenir 82,4% das formas graves de doenças respiratórias causadas pelo VSR em crianças de até 3 meses de idade e em 70% para bebês até os 6 meses.

"Quando a mãe recebe a vacina, os anticorpos produzidos por ela atravessam a placenta, fortalecendo o organismo do bebê, cujo sistema imunológico ainda está em desenvolvimento", explica a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro.

