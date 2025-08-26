A- A+

Recife: obras de conjunto habitacional em São José são iniciadas

A Prefeitura do Recife assinou, nesta segunda-feira (25), a ordem de serviço para a construção do Conjunto Habitacional São José, na área central da capital pernambucana.

O empreendimento terá 249 apartamentos divididos em sete blocos e ficará próximo ao viaduto Capitão Temudo, na rua Lourenço da Silva.

Com investimento de R$ 46,5 milhões e 249 apartamentos, a construção faz parte do ProMorar e integra o projeto de urbanização da comunidade da Vila do Papel.

“Começamos as obras deste habitacional que mudará para melhor a vida de tantas famílias, garantindo dignidade a essas pessoas que moram na região. O projeto como um todo ainda contempla a urbanização da Vila do Papel - são mais de R$ 10 milhões investidos garantindo drenagem e saneamento para todas as casas - além do investimento de R$ 5 milhões embaixo do viaduto Capitão Temudo, que vai se transformar em um parque para as crianças brincarem e que também será de uso para o público em geral”, afirmou o prefeito João Campos, que esteve presente na assinatura da ordem de serviço.

O Conjunto Habitacional São José foi planejado como solução de moradia para as famílias impactadas pelas obras de urbanização das comunidades Vila do Papel e Vila Brasil.

O projeto do novo habitacional foi aprovado durante audiência pública realizada entre os moradores de Vila do Papel no dia 14 de julho. Os apartamentos terão área de até 55 m2 e tipologias variadas, dispondo de um, dois e três quartos.

Além disso, os blocos contarão com unidades comerciais no térreo, contemplando boxes para ateliê de costura, oficina de serviços gerais e oficina de bicicleta, entre outros. O terreno mede mais de 11 mil m² e futuramente receberá também uma creche.

"A obra atende um dos principais objetivos do ProMorar, que é garantir moradia digna a famílias residentes em Comunidades de Interesse Social. A Vila do Papel está recebendo um volume grande de obras que incluem, além do habitacional, a urbanização de todo o território", explica João Charamba, chefe do Gabinete do ProMorar.

Urbanização e área de lazer

Entre as obras em curso na comunidade já está sendo finalizado o Complexo de Lazer, Cultura e Esportes, construído embaixo do viaduto Capitão Temudo numa área de mais de 14 mil m² e que conta com um investimento de R$ 5,7 milhões.

O novo espaço terá pista de cooper, anfiteatro, academia do idoso, quadra poliesportiva, vestiário, praça da criança, estacionamento, pista de skate, área para eventos e quiosques. A obra do complexo de lazer tem entrega prevista para outubro deste ano.

Já dentro da comunidade de Vila do Papel, o ProMorar está executando obras de urbanização integrada, com investimento no valor de R$ 9,7 milhões. Essa intervenção tem como propósito levar à comunidade acesso a uma infraestrutura básica como esgotamento sanitário e abastecimento de água, pavimentação de ruas, drenagem, praças.

“Essa é uma mudança importante na vida das pessoas porque rebate diretamente nos indicadores de saúde, promove mais qualidade de vida à população e contribui para a redução da desigualdade social. É uma parte essencial do saneamento básico”, ressalta Charamba.

