Capacitação Connecta+ abre inscrições para oficinas gratuitas de expressão criativa e tecnologia Ao todo, estão sendo oferecidas 20 vagas em oficinas que abordam competências digitais, soft skills e preparação para o futuro do trabalho

O Projeto Connecta+, iniciativa liderada pelas empresas Um Telecom e Connectoway em parceria com o Instituto MeMaker, está com vagas abertas para oficinas gratuitas de expressão criativa contemplando as temáticas de arte, design e introdução à robótica.

Ao todo, estão sendo oferecidas 20 vagas em oficinas que abordam competências digitais, soft skills e preparação para o futuro do trabalho.





Voltado para jovens entre 16 e 20 anos, o programa Connecta+ oferece 30 horas/aulas de expressão criativa e robótica, conectando o aprendizado em tecnologia com a realidade dos participantes. As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de agosto através deste formulário.

As oficinas terão início no dia 11 de agosto, e a programação dura cinco semanas.

As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h, no Projeto Aria Social, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR). Os alunos receberão fardamento e lanche.

“Nosso objetivo é despertar o interesse desses jovens pelo universo da tecnologia, mostrando que eles podem ser protagonistas da própria história e conquistar espaços no mercado de trabalho que ainda parecem distantes”, afirma Luciane Gomes, embaixadora do Connecta+.

Para mais informações, acesse os perfis do instagram @_connecta_mais e @institutomemaker.

