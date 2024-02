A- A+

Guerra Conquista de Avdiivka mostra 'custo' da inação do Congresso dos EUA, diz Casa Branca Avdiivka representa o avanço mais significativo da Rússia desde a conquista de Bakhmut em maio de 2023

A retirada das tropas ucranianas de Avdiivka após meses de resistência contra a ofensiva russa reflete o custo da inação dos legisladores americanos, afirmou neste sábado (17) a Casa Branca, no momento em que a oposição republicana bloqueia um pacote de ajuda militar a Kiev.

"Este é o custo da inação do Congresso", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Adrienne Watson, acrescentando que os congressistas precisam aprovar "sem demora" os fundos em discussão para fornecer equipamentos e munições à Ucrânia diante do avanço das tropas de Moscou.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, impulsionou um novo pacote para Kiev no valor de 60 bilhões de dólares (R$ 298 bilhões), mas a ajuda está bloqueada por disputas entre democratas e republicanos no Congresso, entre outras questões relacionadas à política de imigração ilegal. A iniciativa totaliza 95 bilhões de dólares (R$ 472 bilhões), pois também inclui financiamento de assistência militar para Israel e seu aliado estratégico, Taiwan.

"Não podemos apostar em jogos políticos. A política não tem nenhum papel a desempenhar no que está em jogo", declarou a vice-presidente, Kamala Harris, durante a Conferência de Segurança de Munique, ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que descreveu a ajuda americana como "vital".

Avdiivka representa o avanço mais significativo da Rússia desde a conquista de Bakhmut em maio de 2023, após meses de combates intensos que resultaram em milhares de mortes.

Desde outubro, os soldados ucranianos vinham resistindo em inferioridade numérica e material às investidas russas contra essa cidade em Donbass, onde a situação se tornou especialmente crítica nos últimos dias.

Zelensky declarou neste sábado que a decisão de retirar suas tropas de Avdiivka foi para "salvar as vidas" de seus soldados.

Veja também

celebridades Astro da NFL Travis Kelce doa US$ 100 mil a vítimas de tiroteio em desfile