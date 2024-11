Consciência Negra: Cineclube Casa Zero promove sessão especial de filmes e debate neste domingo (10)

A- A+

Em comemoração ao Mês da Consciência Negra, o Cineclube Casa Zero vai realizar, neste domingo (10), uma sessão especial com exibição de filmes e videoclipes que valorizam temas como ancestralidade e identidade negra. O evento se inicia às 16h e terá entrada gratuita.



A exibição contará com a presença da realizadora Bruna Leite, que participará de um bate-papo após as sessões. Entre os filmes exibidos estão Cores e Botas, Meu Lugar no Mundo, Eu Sou Raiz e os videoclipes Terra de Preta e Negraíndia.

O evento acontecerá no Auditório Urbano Vitalino, na Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início.



A seleção dos filmes foi feita especialmente para celebrar um marco na história negra no Brasil, “Este ano, pela primeira vez, o dia da consciência negra será feriado no Brasil, então resolvi fazer uma sessão só com realizadores negres, trazendo filmes de diferentes formatos cinematográficos, reforçando a nossa presença em produções audiovisuais”, ressaltou Bruna Leite, convidada do Cineclube Casa Zero.



Após as exibições, os espectadores poderão participar de um debate com a realizadora, trocar ideias sobre os processos criativos numa produção audiovisual e temas presentes nas obras exibidas.



O projeto tem oportunizado o acesso a produções nacionais e internacionais que não integram o circuito comercial de cinema, promovendo a produção audiovisual independente acessível a pessoas com mobilidade reduzida, contando com elevador no local.

Os debates também contarão com tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Confira os filmes em cartaz:

Cores e Botas (fic. 16' - 2010) - Juliana Vicente

Joana tem um sonho comum a muitas meninas dos anos 80: ser Paquita. Sua família é bem sucedida e a apoia em seu sonho. Porém, Joana é negra, e nunca se viu uma paquita negra no programa da Xuxa.

Meu Lugar no Mundo (doc. 23 - 2023) - Coletivo Erê Sankofa

Comunidades nascem à beira de um rio onde surgem grandes mestres e mestras do Coco. Um erê brincante conta essa história nesse documentário híbrido feito como conclusão do curso de audiovisual e memória Erê Sankofá.

EU SOU RAIZ (doc. 7',- 2021) - Cíntia Lima e Lílian de Alcântara

Sinopse: Mestra Mariinha é líder quilombola, e há mais de 40 anos luta à beira do rio São Francisco para preservar a cultura e a natureza de seu território. Ela se dedica aos saberes das ervas medicinais, é benzedeira e Mestra do Reisado do Quilombo da Mata de São José.

Terra preta e Negraíndia (Carol e Naya Lopes)-2021 6'

Videoclipe - Banda Casas Populares da BR-232

Serviço:

Sessão no Cineclube Casa Zero

Data: Domingo, 10 de novembro, às 16h

Local: Rua do Bom Jesus, nº 232, 1º andar Auditório Urbano Vitalino

Entrada gratuita (ingressos distribuídos a partir das 15h)

