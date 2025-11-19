A- A+

Feriado Consciência Negra: confira programação especial para a data no Recife Data é celebrada nesta quinta-feira (20), em homenagem à execução do líder quilombola Zumbi dos Palmares

Primeiro feriado nacional que cai em um dia de semana depois de seis meses, o Dia da Consciência Negra, que faz referência à data de execução do líder quilombola Zumbi dos Palmares, será celebrado nesta quinta-feira com ações voltadas ao enfrentamento ao racismo e à valorização das raízes africanas.

Marco Zero

No Recife, a Marcha da Consciência Negra está programada para sair do Marco Zero, com concentração a partir das 14h desta quinta-feira. Com o tema “Pelo fim da violência do estado, por reparação e bem viver”, o ato segue pelas ruas do Bairro do Recife e pelo bairro de Santo Antônio, com intervenções artísticas e manifestações culturais.

A mobilização encerra no Monumento a Zumbi dos Palmares, obra do artista plástico pernambucano Abelardo da Hora localizada no Pátio do Carmo. O ato foi convocado em parceria com mais de 40 organizações sociais, movimentos sociais, sindicatos e mandatos que apoiam a luta antirracista em Pernambuco.



Pátio de São Pedro

O Pátio de São Pedro, no bairro de São José, abrigará a segunda edição do AfroFest com apresentações do Afoxé Aganju Aséobá, às 18h, e de Mago de Tarso, às 20h30 desta quinta.

Nesta sexta terá atividades a partir das 14h, com Mercado Afro, discotecagem, feira de mulheres negras, roda de capoeira e cortejo com seis afoxés, partindo do Pátio do Terço em direção ao Pátio de São Pedro. À noite haverá show de drags, às 19h30.



Programação

20/11 - AfroFest

18h - Afoxé Aganju Aséobá

20h30 - Mago de Tarso

21/11 - Mercado Afro e Cortejo de Afoxés

14h - DJ Chéu

14h30 - Feira das Mulheres Pretas

15h - Roda de Capoeira

17h20 - DJ Chéu

18h30 - Cortejo dos Afoxés Afefé Legbará, Ara Omim, Ylê de Egba, Omo Lufan, Oyá Guerrê e Obá Iroko

19h30 - Show de Drags

Paço do Frevo

No Paço do Frevo, na Praça do Arsenal, o feriado também será cheio de atrações. O museu recebe, às 16h, o espetáculo “Duo Repercuti convida os Tambores da Xambá”, uma celebração da ancestralidade e da resistência afro-pernambucana.



A programação segue com o Encontro Elas Gingam, realizado em parceria com o Núcleo de Atividades Culturais (NAC), da Secretaria de Educação do Recife, às 19h.



Programação

16h - Espetáculo “Duo Repercuti convida os Tambores da Xambá

19h - Encontro Elas Gingam



Afro PE - Vozes Ancestrais

O Observatório Cultural Torre Malakoff , também na Praça do Arsenal, realiza a Afro PE - Vozes Ancestrais, evento realizado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Com entrada gratuita, a partir das 15h, serão promovidos debates, degustação de comida terreiro e apresentações culturais de grupos como Maracatu Nação Maracambuco e do Bongar, com Caetana, Uana e Gabriel Sá juntos no palco.

Às 15h, o público será recepcionado pelo Maracatu Nação Maracambuco (Maracatu de Baque Virado), reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

No mesmo horário, outra atração será o Polo de Cultura Alimentar, que dá destaque à gastronomia dedicada à preparação de comidas de terreiro.

Em seguida, a partir das 16h, a Mesa de Debates reúne os artistas Jadion Helena, Gabriel Sá e Uana para promover uma conversa que apresente perspectivas sobre arte, memória e representatividade da cultura negra na nova cena cultural pernambucana.

A programação encerra, às 18h, com um show especial do grupo Bongar, nascido na Nação Xambá, que é Patrimônio Vivo de Pernambuco. A apresentação terá a participação especial de nomes da nova cena da música pernambucana como Caetana, Uana e Gabriel Sá.

Programação

15h - Apresentação do Maracatu Nação Maracambuco e Polo de Cultura Alimentar

16h - Mesa de Debates com os convidados Jadion Helena, Gabriel Sá e Uana

18h - Show do Bongar com participação de Caetana, Uana e Gabriel Sá

Olha!Recife

Um roteiro especial do Olha! Recife será realizado a pé especialmente para o feriado, às 9h. Com o Recife Afro, os participantes vão conhecer algumas das principais personalidades negras de Recife como Naná Vasconcelos e Zumbi.



A concentração ocorre na Praça do Arsenal, em frente ao Centro de Atendimento ao Turista. Também haverá visita aos pátios com maior influência afro na cidade como o Pátio do Terço e o Pátio de São Pedro. Para participar, as inscrições estão abertas no site do Olha!Recife.



Terreiro Ilê Obá Ogunté (Sítio do Pai Adão)

Também em celebração aos 150 anos de fundação do Terreiro Ilê Obá Ogunté, conhecido o Sítio do Pai Adão, a Quinta Nagô realiza uma programação musical e cultural, a partir das 18h.



Até às 22h, atrações como o Grupo Akoda, Afoxé Povo do Ogunté, Grupo Afro Obirim, Coco Chinelo de Aiai e do Afoxé Omo Nilê Ogunjá.



Programação

18h - Abertura com o Grupo Akoda e Manoel Papai

Afoxé Povo do Ogunté

Grupo Afro Obirim

Afoxé Omo Nilê Ogunjá

Coco Chinelo de Aiai

