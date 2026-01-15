A- A+

PASSAGEM MAIS CARA Conselho aprova aumento, e tarifa de ônibus na RMR será reajustada em 4,46%; confira valores Reajuste foi aprovado pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) nesTa quinta-feira (15), em reunião por videoconferência

A passagem vai ficar mais cara. O Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) aprovou o aumento da tarifa de ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR) em reunião nesta quinta-feira (15).



Como já era esperado, o valor do bilhete único, mais utilizado pela população, passará de R$ 4,30 para R$ 4,4753, cujo arredondamento será divulgado posteriormente.



O reajuste aprovado e apresentado pelo governo de Pernambuco é de 4,46%.



Confira tabela com novos valores:

Aprovado aumento do preço das tarifas | Foto: Grande Recife

A reunião começou por volta das 9h, por videoconferência, com representantes da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi-PE), do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM).



O ajuste entra em vigor em 1º de fevereiro, de acordo com a proposta.



A reunião teve 23 presentes, sendo 14 votos favoráveis, cinco contra e três abstenções.



Confira proposta apresentada:

Proposta de reajuste aprovada nesta quinta (15) | Imagem: Grande Recife/Reprodução

O Grande Recife destacou que a proposta considerou a inflação de 2026 e que estudos tarifários apresentados no conselho apontaram que, para cobrir integralmente os custos de operação do sistema neste ano, como combustível, salários, manutenção da frota e operação do sistema, a tarifa técnica deveria chegar a R$ 6,14.

"Para evitar que o aumento recaia sobre os usuários, o Governo do estado mantém bilhete único e subsídios ao sistema, com aporte de cerca de R$ 500 milhões, além de isenções fiscais, como a do ICMS sobre o óleo diesel, cobrindo a diferença entre o custo real do sistema e o valor pago pelo passageiro", destacou.

O Grande Recife também apontou os avanços estruturais em curso no sistema, a exemplo da aquisição de 100 ônibus elétricos com ar-condicionado, que irão reforçar a frota da RMR.

"Os veículos serão adquiridos com recursos do governo federal, repassados ao estado, que ficará responsável pela compra e pela operação dos novos ônibus em linhas metropolitanas", ressaltou o consórcio de transporte.

O presidente do CTM, Matheus Freitas, informou que a decisão do conselho foi enviada para Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe), para homologação.



Discussão

O diretor de planejamento do Grande Recife Consórcio de Transporte, Jonathan Valença, apresentou um estudo tarifário para 2026 com a proposta de reajuste de 4,46%.



O percentual se estende para o Anel G e linhas do serviço opcional e especial. Nas discussões, Jonathan afirmou que a renovação da frota segue em tratativas iniciais junto à Urbana-PE.



Os conselheiros Fernando Bandeira, Eduardo Faye, Roberto Carlos e Matheus Freitas foram favoráveis à proposta do governo.



O advogado conselheiro, representante dos estudantes, Pedro Josephi, afirmou que vai judicializar as deliberações tomadas na reunião.



"Entendemos que o regimento interno foi desrespeitado porque o regimento prevê o prazo de 10 dias para apresentação de propostas e estudos, e os estudos e propostas apresentados pelo governo do estado aconteceram na segunda-feira, menos que o prazo necessário previsto pelo regimento", afirmou.



O advogado também destacou que os aumentos de anos anteriores foram maiores do que a série histórica. Apontou, ainda, que os custos que elevariam a tarifa estão cobertos pelas isenções.



Ele citou, ainda, que a proposta não considera repercussões de uma eventual privatização do Metrô do Recife.



Pedro Josephi defendeu a tarifa zero como tarifa pública, em que o setor é remunerado, mas de forma otimizada.



Já o conselheiro Clayton Leal, representante dos usuários, apontou que os aumentos propostos não garantem melhorias estruturais efetivas.



Últimos reajustes

No ano passado, no último reajuste, a tarifa do anel A aumentou 4,29%, e passou de R$ 4,10 para R$ 4,28 - sendo arredondada para R$ 4,30.



O novo aumento vai afetar diretamente a vida de cerca de 1,8 milhão de pessoas que utilizam o transporte público diariamente.

Outros aumentos

No ano passado, as tarifas dos outros anéis também tiveram reajuste. O anel G, por exemplo, que vigora em apenas três linhas e é considerado de cunho social, passou de 2,70 para R$ 2,90.

A tarifa da linha 041 - Aeroporto (Opcional) subiu de R$ 5,15 para R$ 5,50, e as das linhas opcionais de Piedade, Candeias, Gaibu e Curado, de R$ 7,70 para R$ 8,30.

Já o serviço de ônibus até a praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul, passou a custar R$ 14,75 e R$ 21,55 para os passageiros — até então, os valores eram de R$ 13,70 e R$ 20,05.

