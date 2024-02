A- A+

Após uma reunião de mais de quatro horas durante a manhã desta quinta-feira (22), o Conselho de Transporte Metropolitano (CTM) aprovou a proposta do Governo de Pernambuco de não aumentar a passagem de ônibus e a criação do Bilhete Único de R$ 4,10 para os ônibus da Região Metropolitana do Recife. Agora, com a implantação da nova tarifa, o Anel B, que atualmente custa R$ 5,60, será extinto.



Tarifa única de R$ 4,10 começa a valer a partir de 3 de março.

Segundo a proposta do Governo do Estado, na utilização das linhas integradas, o passageiro poderá realizar até cinco embarques em duas horas de utilização do sistema.



A medida deve beneficiar 700 mil usuários do transporte, mais de 90% do total. A gestão fará um aporte adicional anual de aproximadamente R$ 60 milhões.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Recife e RMR, Aldo Lima, que participou da reunião e é membro do CTM, comemorou a decisão do conselho.

"Eu votei a favor da tarifa única. Essa discusão já vinha sendo feita há anos. Agora, vamos rumo à Tarifa Zero, que é o assunto alvo dos debates e já foi adotada por muitos municípios brasileiros, inclusive por São Paulo, que funciona aos finais de semana e feriados. Nós, do sindicato, sempre defendemos essa tarifa. Não podemos deixar de considerar que esta é uma importante conquista para a sociedade", destacou.



