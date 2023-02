A- A+

Fiscalização Conselho de Arquitetura e Urbanismo fiscaliza camarotes do Carnaval do Recife e de Olinda A reportagem da Folha de Pernambuco acompanhou visita, nesta segunda-feira (13), a alguns camarotes do Galo da Madrugada

Nos preparativos finais para o começo do Carnaval de 2023, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU-PE) está fiscalizando a montagem dos camarotes para a folia no Recife e em Olinda. Nesta segunda-feira (13), a Folha de Pernambuco acompanhou a vistoria em alguns dos camarotes do Galo da Madrugada.

De acordo com Pollyanna Veríssimo, gerente jurídica do CAU-PE, o objetivo principal da fiscalização é "coibir o exercício ilegal da profissão". O conselho verifica se existe algum profissional de arquitetura e urbanismo habilitado e responsável pelos projetos de Carnaval e se houve a emissão do relatório de responsabilidade técnica.

Pollyana Veríssimo, gerente jurídica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

De forma geral, o CAU-PE abre um prazo de dez dias para acontecer a regularização e em caso de alguma obrigação não ter sido respeitada uma multa pode ser aplicada. Com a proximidade do Carnaval, os prazos nesta semana estão reduzidos e devem ser resolvidos até a quinta-feira (16).

"Não sendo feita a tempo, tramita um processo administrativo que pode culminar com uma aplicação de multa. Isso é uma forma de defender a sociedade e os foliões para todo mundo brincar em segurança", completa a gerente juridíca.

Na semana passada, o conselho de Arquitetura e Urbanismo fez vistorias no município de Bezerros, seguindo o plano de interiorização da organização que tem sede em Caruaru e Petrolina.



