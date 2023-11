A- A+

Ampliação Conselho de bairro londrino rejeita ampliação do recinto de Wimbledon O projeto prevê a construção de uma quadra com capacidade para 8.000 espectadores

Um conselho de um bairro de Londres se opôs, nesta terça-feira (21), à ampliação do recinto esportivo de Wimbledon, onde é disputado o famoso torneio de tênis, que prevê a construção de novas quadras em um terreno próximo.

Seguindo as recomendações de especialistas em urbanismo, os sete membros do conselho do bairro de Wandsworth rejeitaram por unanimidade o plano que prevê construir 39 quadras novas no Wimbledon Park, no sudoeste de Londres.

No mês passado, o conselho do bairro vizinho de Merton, onde deve ficar a maior parte da expansão, aprovou o projeto, com o que agora é a prefeitura de Londres que deve se pronunciar sobre a ampliação do All England Club.

“Estamos decepcionados pela decisão do bairro londrino de Wandsworth”, disse em comunicado a diretora-geral do All England Club, Sally Bolton.

Algumas vizinhas do complexo se opõem firmemente à expansão embora, segundo Bolton, a mesma possa fornecer "centenas de investimentos e moedas de milhões de libras em benefícios econômicos para os moradores de Wandsworth, Merton e de toda a Londres".

O projeto prevê a construção de uma quadra com capacidade para 8.000 espectadores em uma parcela antes ocupada por um campo de golfe.

A ampliação deve permitir que a fase de classificação para Wimbledon, que atualmente é realizada em um recinto a 5 km de distância, possa ser disputada no mesmo complexo como ocorre nos outros três Grand Slams.

Veja também

Combate ao racismo AGU se manifesta a favor de plano nacional para combate ao racismo