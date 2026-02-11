A- A+

Futebol Conselho de Biologia orienta foliões para um Carnaval sem infecções O aumento da temperatura corporal e a umidade (suor e roupas molhadas) criam o ambiente para o desenvolvimento de infecções como a candidíase

Com a chegada das festividades de Carnaval, o Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio-05) lançou a campanha educativa “Microbloco: Carnaval sem intrusos”. O objetivo é alertar a população sobre a proliferação de microrganismos comuns neste período de calor intenso e grandes aglomerações, como vírus, bactérias e fungos.

Diferente de campanhas tradicionais, o foco do CRBio-05 é a consciência biológica. O aumento da temperatura corporal e a umidade (suor e roupas molhadas) criam o ambiente ideal para o desenvolvimento de infecções como a candidíase, por exemplo. Além disso, a quebra de barreiras de proteção facilita a transmissão das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e de vírus como o Herpes e o HPV.

“O papel do profissional das Ciências Biológicas é entender a interação entre os agentes patogênicos e o ambiente. No Carnaval, esse ambiente é de alta densidade populacional e troca constante de fluidos, o que exige atenção redobrada”, afirmou o presidente do CRBio-05, Biólogo Mário Luiz Cavalcanti Farias.

A campanha destaca pilares essenciais como a higiene pessoal, a importância do preservativo contra ISTs bacterianas e virais e os riscos de transmissão via saliva em copos e utensílios, reforçando que a prevenção baseada em dados biológicos salva vidas e evita sobrecarga no sistema de saúde pós-festa.

A iniciativa reforça que "informação de qualidade é uma aliada da saúde pública e que pequenas atitudes como cuidados com a higiene, uso de preservativos e atenção aos sinais do corpo fazem toda a diferença para um Carnaval mais seguro".

Herpes Labial



O que é:

Infecção viral que pode causar lesões nos lábios ou na região genital.

Como pode ser transmitido no Carnaval:

Contato íntimo, beijo ou compartilhamento de copos e talheres, especialmente na presença de lesões ativas.

Como se prevenir:

Evitar contato com lesões visíveis, não compartilhar itens de uso pessoal e manter bons hábitos de higiene.

HPV (Papilomavírus Humano)



O que é:

Vírus muito comum, frequentemente sem sinais visíveis, responsável por infecções da pele e das mucosas.

Como pode ser transmitido no Carnaval:

Contato sexual, mesmo sem penetração, ou contato íntimo pele a pele.

Como se prevenir:

Uso de preservativos, vacinação e acompanhamento regular de saúde.

Candidíase



O que é:

Infecção fúngica causada pela proliferação excessiva do fungo Candida, que já habita o corpo, mas cresce em situações de desequilíbrio.

Como pode ser favorecida no Carnaval:

Calor, umidade, suor excessivo e uso prolongado de roupas apertadas.

Como se prevenir:

Manter a região íntima seca e arejada, priorizar roupas leves, trocar roupas molhadas rapidamente e reforçar a higiene.

Gonorreia e outras ISTs

O que são:

Infecções sexualmente transmissíveis que podem afetar os órgãos genitais e o sistema urinário, causadas por bactérias e vírus.

Como podem ser transmitidas no Carnaval:

Relações sexuais (oral, vaginal ou anal) sem proteção.

Como se prevenir:

Uso de preservativos, testagem regular após o Carnaval e busca por orientação de saúde em caso de sintomas.





*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também