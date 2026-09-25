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Internacional

Conselho de Paz de Trump já se reuniu com UNRWA, apesar de dizer que ONU não tem lugar em Gaza

Quase um ano após o cessar-fogo, não houve reconstrução significativa

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Conselho de Paz de Trump já se reuniu com UNRWA, apesar de dizer que ONU não tem lugar em GazaConselho de Paz de Trump já se reuniu com UNRWA, apesar de dizer que ONU não tem lugar em Gaza - Foto: Thimothy A. Clary/AFP

Enquanto o Conselho de Paz, criado pelos EUA, avança com planos de reconstrução de Gaza e afirma publicamente que não há espaço para a UNRWA - a agência da ONU que há décadas atende palestinos deslocados -, o ex-chefe do órgão disse que, nos bastidores, integrantes do conselho e representantes de um comitê palestino tecnocrático têm sido mais receptivos à cooperação do que aparenta.

Philippe Lazzarini, que deixou o comando da UNRWA no início deste ano, afirmou à Associated Press que membros do comitê palestino escolhido pelo Conselho de Paz querem trabalhar com a agência. Um funcionário confirmou que houve várias reuniões com a UNRWA, mas disse, sob anonimato, que "os dias da agência acabaram" - embora programas "possam persistir" se estiverem servindo bem à população de Gaza.

Israel defende a saída da UNRWA do território e a acusa repetidamente de infiltração por militantes do Hamas. A Corte Internacional de Justiça, porém, diz que essas alegações não foram comprovadas. Apesar das críticas, a UNRWA segue sendo o maior provedor de ajuda em Gaza e tem papel central em saúde e educação.

Quase um ano após o cessar-fogo, não houve reconstrução significativa, e Israel ainda impede a entrada no território do comitê palestino que, em tese, governaria Gaza no futuro, alegando que o Hamas precisa se desarmar antes. Nesse vácuo, a UNRWA permanece com presença robusta: segundo Lazzarini, ela sustenta cerca de metade do sistema público de saúde local.

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A agência afirma ter cerca de 11 mil funcionários palestinos em Gaza, realizar em média 14 mil atendimentos médicos por dia, manter sistemas de água e saneamento para mais de 1 milhão de pessoas e tocar programas educacionais para centenas de milhares de crianças, inclusive em espaços temporários de aprendizagem.

Lazzarini disse que a UNRWA ajuda a garantir que a assistência chegue a quem precisa, argumentando que, para vacinas e outros serviços alcançarem famílias, é necessário pessoal e capilaridade. Ele também chamou de "contradição absurda" o fato de o Conselho de Paz sinalizar que não quer a agência, enquanto países-membros da ONU ainda esperam que ela entregue serviços no terreno.

Autoridades da ONU ouvidas pela AP afirmaram que houve ao menos três reuniões neste ano entre a UNRWA e o comitê palestino, a mais recente neste mês, e que há comunicação contínua sobre temas técnicos. Um resumo de reunião em abril, obtido pela AP, registra que o comitê apontou a UNRWA como possível líder na reconstrução de campos de refugiados, ressaltando tratar-se de um tema "altamente político". Parceiros do Conselho de Paz, como o Tony Blair Institute, buscaram auxílio da UNRWA.

O funcionário do conselho afirmou que as reuniões miraram entender como a UNRWA opera para desenhar programas "mais eficientes e com mais prestação de contas" e disse que empregados poderiam permanecer se passarem por triagem e cumprirem o mandato, sem promover "ideologia" ou interesses do Hamas. Fonte: Associated Press.

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