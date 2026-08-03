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Conflto Conselho de Paz diz que Israel não deixará Gaza até desarmamento total do Hamas Desarmar o grupo político e militar é uma das exigências de Israel

O Exército israelense não retirará suas forças da Faixa de Gaza até o desarmamento "completo" do Hamas, afirmou um mensagem do Conselho de Paz nesta segunda-feira (3), após uma reunião deste organismo com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

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