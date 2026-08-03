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Conselho de Paz diz que Israel não deixará Gaza até desarmamento total do Hamas

Desarmar o grupo político e militar é uma das exigências de Israel

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A Faixa de Gaza enfrenta intensos bombardeios das forças israelenses. A Faixa de Gaza enfrenta intensos bombardeios das forças israelenses.  - Foto: OMAR AL-QATTAA / AFP

O Exército israelense não retirará suas forças da Faixa de Gaza até o desarmamento "completo" do Hamas, afirmou um mensagem do Conselho de Paz nesta segunda-feira (3), após uma reunião deste organismo com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Indicamos que a retirada total das Forças de Defesa de Israel (...) não ocorrerá até que o desarmamento esteja completo, como o Hamas se comprometeu com os mediadores", publicou no X este conselho idealizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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