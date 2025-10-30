Qui, 30 de Outubro

sudão

Conselho de Segurança condena tomada de cidade sudanesa por paramilitares

A tomada de Al-Fashir ocorreu após 18 meses de cerco das FAR

Uma mulher deslocada descansa em Tawila, na região de Darfur, no oeste do país, devastada pela guerraUma mulher deslocada descansa em Tawila, na região de Darfur, no oeste do país, devastada pela guerra - Foto: AFP

O Conselho de Segurança da ONU condenou, nesta quinta-feira (30), o "ataque" à cidade sudanesa de Al-Fashir por forças paramilitares.

Al-Fashir, localizada na região de Darfur, é palco de atrocidades cometidas por paramilitares. A Cruz Vermelha estimou em mais de 2.000 os civis mortos durante a tomada da cidade por este grupo, que reconheceu, através de seu líder Mohamed Daglo, "uma catástrofe".

"Os membros do Conselho de Segurança condenaram o ataque das Forças de Apoio Rápido (FAR) contra Al-Fashir e seu impacto devastador sobre a população civil", afirmou o Conselho em comunicado.

A tomada de Al-Fashir ocorreu após 18 meses de cerco das FAR e marca um ponto de inflexão na guerra civil iniciada em abril de 2023.

 

