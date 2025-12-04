A- A+

Mundo Conselho de Segurança da ONU afirma estar disposto a apoiar Síria durante visita Os diplomatas da ONU visitarão o Líbano na sexta-feira e no sábado

Uma delegação do Conselho de Segurança da ONU realizou nesta quinta-feira (4) sua primeira visita à Síria, prometendo o apoio da comunidade internacional ao país dias antes do aniversário da queda de Bashar al-Assad.

"Reiteramos nosso claro apoio à soberania, unidade, independência e integridade territorial da Síria", declarou o embaixador da Eslovênia na ONU, Samuel Zbogar, em uma coletiva de imprensa em Damasco. "Nossa mensagem conjunta foi simples e clara: reconhecemos as aspirações e os desafios de seu país, e o caminho para um futuro melhor para a nova Síria será liderado e controlado pela Síria", afirmou o diplomata, cujo país ocupa a presidência rotativa do organismo da ONU.

"A comunidade internacional está disposta a apoiá-los em tudo o que considerarem que podemos ser úteis", afirmou Zbogar, acrescentando: "Queremos ajudar a construir uma ponte para este futuro melhor para todos os sírios".

A delegação se reuniu com o presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, segundo um comunicado da presidência, no qual foram publicadas imagens do encontro.

Enquanto a ONU trabalha para se restabelecer na Síria, o Conselho de Segurança levantou recentemente as sanções contra Sharaa, um antigo jihadista cujas forças lideraram a ofensiva que derrubou Assad em 8 de dezembro do ano passado.

A ONU pediu uma transição inclusiva neste país multiétnico e multiconfessional após quase 14 anos de guerra civil.

Zbogar indicou que a delegação também se reuniu com comunidades da costa síria e da província meridional de Sweida, onde a violência sectária causou este ano a morte de centenas de pessoas pertencentes às comunidades minoritárias alauíta e drusa, respectivamente.

O diplomata disse que também se reuniram com comitês sírios que investigam esses fatos, bem como com a comissão nacional para pessoas desaparecidas, líderes religiosos e outras personalidades.

O ministro das Relações Exteriores sírio, Asaad al-Shaibani, disse que a visita representava "um momento histórico para reconstruir a confiança, com o apoio da comunidade internacional ao povo sírio".

Os diplomatas da ONU visitarão o Líbano na sexta-feira e no sábado.

Veja também