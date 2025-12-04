Qui, 04 de Dezembro

Mundo

Conselho de Segurança da ONU afirma estar disposto a apoiar Síria durante visita

Os diplomatas da ONU visitarão o Líbano na sexta-feira e no sábado

Um membro das forças de segurança da Síria monta guarda do lado de fora de uma antiga base do exército perto da cidade de Quneitra, no sul da SíriaUm membro das forças de segurança da Síria monta guarda do lado de fora de uma antiga base do exército perto da cidade de Quneitra, no sul da Síria - Foto: Louai Beshara / AFP

Uma delegação do Conselho de Segurança da ONU realizou nesta quinta-feira (4) sua primeira visita à Síria, prometendo o apoio da comunidade internacional ao país dias antes do aniversário da queda de Bashar al-Assad.

"Reiteramos nosso claro apoio à soberania, unidade, independência e integridade territorial da Síria", declarou o embaixador da Eslovênia na ONU, Samuel Zbogar, em uma coletiva de imprensa em Damasco.

"Nossa mensagem conjunta foi simples e clara: reconhecemos as aspirações e os desafios de seu país, e o caminho para um futuro melhor para a nova Síria será liderado e controlado pela Síria", afirmou o diplomata, cujo país ocupa a presidência rotativa do organismo da ONU.

"A comunidade internacional está disposta a apoiá-los em tudo o que considerarem que podemos ser úteis", afirmou Zbogar, acrescentando: "Queremos ajudar a construir uma ponte para este futuro melhor para todos os sírios".

A delegação se reuniu com o presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, segundo um comunicado da presidência, no qual foram publicadas imagens do encontro.

Enquanto a ONU trabalha para se restabelecer na Síria, o Conselho de Segurança levantou recentemente as sanções contra Sharaa, um antigo jihadista cujas forças lideraram a ofensiva que derrubou Assad em 8 de dezembro do ano passado.

A ONU pediu uma transição inclusiva neste país multiétnico e multiconfessional após quase 14 anos de guerra civil.

Zbogar indicou que a delegação também se reuniu com comunidades da costa síria e da província meridional de Sweida, onde a violência sectária causou este ano a morte de centenas de pessoas pertencentes às comunidades minoritárias alauíta e drusa, respectivamente.

O diplomata disse que também se reuniram com comitês sírios que investigam esses fatos, bem como com a comissão nacional para pessoas desaparecidas, líderes religiosos e outras personalidades.

O ministro das Relações Exteriores sírio, Asaad al-Shaibani, disse que a visita representava "um momento histórico para reconstruir a confiança, com o apoio da comunidade internacional ao povo sírio".

Os diplomatas da ONU visitarão o Líbano na sexta-feira e no sábado.

