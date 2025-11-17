A- A+

Palestina Conselho de Segurança da ONU aprova resolução sobre força internacional em Gaza Rússia e China se absteram da votação

O Conselho de Segurança da ONU votou nesta segunda-feira (17) a favor de uma resolução dos Estados Unidos que reforça o plano de paz de Donald Trump para a Faixa de Gaza, que inclui o envio de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino.

Foram 13 votos a favor do texto, que, após a votação, Washington chamou de "histórico e construtivo", com abstenções de Rússia e China e sem vetos.

