Conselho de Segurança da ONU aprova resolução sobre força internacional em Gaza
Rússia e China se absteram da votação
A Faixa de Gaza foi alvo de bombardeios israelenses que vitimaram milhares de palestinos e palestinas - Foto: OMAR AL-QATTAA / AFP
O Conselho de Segurança da ONU votou nesta segunda-feira (17) a favor de uma resolução dos Estados Unidos que reforça o plano de paz de Donald Trump para a Faixa de Gaza, que inclui o envio de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino.
Foram 13 votos a favor do texto, que, após a votação, Washington chamou de "histórico e construtivo", com abstenções de Rússia e China e sem vetos.