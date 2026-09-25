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Organização das Nações Unidas

Conselho de Segurança da ONU condena ataques dos houthis contra Arábia Saudita

Washington e os seus aliados, incluindo Riade e o governo do Iêmen apoiado por ambos os países, acusam o Irã de apoiar os houthis

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Esta imagem divulgada em 10 de setembro de 2026 pelo Centro de Mídia Ansarullah mostra o que as autoridades houthis afirmaram ser os destroços de um veículo aéreo não tripulado de combate Karayel, da Arábia SauditaEsta imagem divulgada em 10 de setembro de 2026 pelo Centro de Mídia Ansarullah mostra o que as autoridades houthis afirmaram ser os destroços de um veículo aéreo não tripulado de combate Karayel, da Arábia Saudita - Foto: Dados De Divulgação/Dados Do Copernicus Sentinel 2026/AFP

O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou, nesta sexta-feira (25), a escalada dos ataques contra a Arábia Saudita perpetrados pelo movimento houthi pró-Irã no Iêmen, em uma rara demonstração de unidade por parte do órgão máximo da ONU.

Os houthis impuseram um bloqueio naval de fato à Arábia Saudita, atacando petroleiros graças ao controle que exercem sobre vastas áreas da costa iemenita do Mar Vermelho, atribuídos às exportações sauditas de hidrocarbonetos, o que levou a um aumento acentuado dos preços da energia.

“Os membros do Conselho de Segurança condenaram, nos termos mais veementes, os ataques contínuos dos houthis contra o reino da Arábia Saudita, incluindo aqueles que visam infraestruturas civis e energéticas”, afirmou o detentor da presidência rotativa do Conselho, o enviado francês à ONU, Jérôme Bonnafont.

O Conselho de Segurança "ressaltou ainda a importância de agir em conformidade com o direito internacional, em particular a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e de defesa dos direitos e liberdades de navegação".

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Portanto, o órgão da ONU exige que os houthis cessem "imediatamente a escalada militar e os ataques que afetem a população civil e os bens civis".

Os avanços dos houthis nas últimas semanas consolidaram o controle do Irã e seus aliados sobre as duas vias navegáveis das quais a região do Golfo depende para o transporte de seus hidrocarbonetos para o exterior, incluindo a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo.

Washington e os seus aliados, incluindo Riade e o governo do Iêmen apoiado por ambos os países, acusam o Irã de apoiar os houthis.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, negou essas acusações na quinta-feira: “Os houthis são responsáveis pelos seus próprios atos”.

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