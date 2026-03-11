A- A+

CESSAR-FOGO Conselho de Segurança da ONU exige que Irã cesse ataques contra países do Golfo A resolução condena "toda ação ou ameaça" do Irã "destinada a fechar, obstruir ou interferir de qualquer maneira na navegação internacional no Estreito de Ormuz"

O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quarta-feira (11) uma resolução que exige que o Irã cesse imediatamente seus ataques contra os países do Golfo, por violarem o direito internacional e representarem uma "grave ameaça à paz e à segurança internacionais".

A resolução, aprovada por 13 votos a favor e duas abstenções, "exige a cessação imediata de todos os ataques da República Islâmica do Irã contra Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia".

Também condena "toda ação ou ameaça" do Irã "destinada a fechar, obstruir ou interferir de qualquer maneira na navegação internacional no Estreito de Ormuz", estratégico para o transporte mundial de petróleo e gás natural.

O texto submetido à votação no Conselho de Segurança foi apresentado por Barém juntamente com os demais membros do Conselho de Cooperação do Golfo (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã e Catar), além da Jordânia.

Um total de 135 países membros das Nações Unidas expressaram apoio à resolução.

Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque de magnitude sem precedentes contra a república islâmica, no qual foi morto o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, de 86 anos e à frente do país desde 1989.

Os bombardeios levaram Teerã a disparar uma salva de mísseis contra cidades em todo o Oriente Médio.

Veja também