Conselho de Segurança da ONU exige que Irã cesse ataques contra países do Golfo

O Conselho de Segurança da ONU adotou nesta quarta-feira (11) uma resolução na qual exige o "cessar imediato" dos ataques do Irã contra os países do Golfo e a Jordânia, alvos de numerosos bombardeios desde o início do conflito no Oriente Médio.

A resolução, aprovada por 13 votos a favor e duas abstenções, "exige a cessação imediata de todos os ataques da República Islâmica do Irã contra Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia".

O representante do Irã na ONU denunciou, por sua vez, o sequestro da instituição por parte dos Estados Unidos, que presidem o Conselho, e de seus aliados.

"A adoção (da resolução) de hoje constitui um grave revés para a credibilidade do Conselho e deixa uma mancha indelével em seu histórico", afirmou Amir Saeid Iravani.

O texto aprovado condena "toda ação ou ameaça" do Irã "destinada a fechar, obstruir ou interferir de qualquer maneira na navegação internacional no Estreito de Ormuz", estratégico para o transporte mundial de petróleo e gás natural.

O texto submetido à votação no Conselho de Segurança foi apresentado por Bahrein juntamente com os demais membros do Conselho de Cooperação do Golfo (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã e Catar), além da Jordânia.

Um total de 135 países membros das Nações Unidas expressaram apoio à resolução.

Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque de magnitude sem precedentes contra a república islâmica, no qual foi assassinado o líder supremo iraniano Ali Khamenei, de 86 anos, que estava à frente do país desde 1989.

Teerã lançou uma salva de mísseis contra cidades em todo o Oriente Médio.

