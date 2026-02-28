A- A+

NAÇÕES UNIDAS Conselho de Segurança da ONU inicia reunião de emergência sobre ataques de EUA e Israel ao Irã Também na tarde deste sábado (28), o presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com os líderes do Reino Unido, Kuwait e Turquia

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas iniciou neste sábado, 28, uma reunião de emergência para discutir os ataques conjuntos dos EUA e Israel contra o Irã neste sábado.

Trump conversa com líderes

Também na tarde deste sábado, o presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com os líderes do Reino Unido, Kuwait e Turquia, segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em publicação no X.

O comentário não fornece mais detalhes.

As ligações seguem outras conversas realizadas neste sábado com líderes mundiais dos Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita.



