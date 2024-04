Conselho de Segurança da ONU não chega a consenso sobre adesão da Palestina

A- A+

Os membros do Conselho de Segurança da ONU não conseguiram chegar a um acordo nesta quinta-feira (11) sobre o pedido dos palestinos de se tornarem membros plenos das Nações Unidas, anunciou a presidente rotativa do Conselho, sugerindo que uma possível votação era iminente.

— Não houve consenso [sobre a admissão de um Estado palestino] — disse Vanessa Frazier, embaixadora de Malta, que preside o Conselho em abril.

Na semana passada, destacando a ofensiva israelense em Gaza, os palestinos relançaram seu pedido de adesão à ONU feito em 2011. O Conselho iniciou seu processo de revisão formal em um comitê ad hoc do Conselho, composto pelos mesmos Estados membros.

No final de uma segunda reunião a portas fechadas, Frazier disse que "dois terços" dos membros do Conselho são a favor da adesão plena da Palestina, sem nomeá-los. O comitê, no entanto, só pode tomar decisões por consenso.

No entanto, isso não põe fim à abordagem palestina. Após o relatório do comitê, qualquer Estado membro do Conselho pode colocar em votação uma resolução sobre a adesão. De acordo com fontes diplomáticas, a votação poderá ocorrer em 18 de abril, por iniciativa da Argélia, que representa os países árabes no Conselho.

Embora a embaixadora de Malta tenha sugerido que essa resolução exigiria nove dos 15 votos necessários, os observadores esperam um veto dos EUA.

Como em 2011, os americanos acreditam que a ONU não é o lugar certo para reconhecer um Estado palestino, que, em sua opinião, deve ser o resultado de um acordo entre Israel e os palestinos.

Eles também apontam para uma lei dos EUA que cortaria o financiamento da ONU se o Conselho de Segurança aceitar um Estado palestino sem esse acordo bilateral.

