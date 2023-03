Conselho de Segurança da ONU pede o fim das milícias na RD Congo

O Conselho de Segurança da ONU condenou "firmemente", nesta quarta-feira (29), a violência dos grupos armados na República Democrática do Congo. O órgão também exigiu que os grupos sejam "dissolvidos imediatamente" e deponham as armas.

"O Conselho de Segurança condena firmemente a violência contínua e as violações de direitos humanos de todos os grupos armados, incluindo as execuções sumárias, a violência sexual e de gênero, e o recrutamento e uso em larga escala de crianças", segundo um comunicado da presidência, publicado após a visita de uma delegação do Conselho ao país, em meados de março.