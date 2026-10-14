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Haiti Conselho de Segurança da ONU renova embargo de armas ao Haiti Agravado pelo tráfico de armas e pela violência de grupos criminosos, Haiti adia processo eleitoral que previa pleito em 13 de dezembro

Américas, o Haiti enfrenta uma crise política, econômica e de segurança agravada nos últimos anos por assassinatos, sequestros, estupros e pelo recrutamento de menores por grupos criminosos.

Apesar do embargo, há centenas de milhares de armas em circulação, entre elas fuzis de guerra. Segundo a ONU, o bloqueio é burlado principalmente por meio do tráfico procedente dos Estados Unidos, que se aproveita da fragilidade dos controles alfandegários.

"Pedimos que os Estados-membros, em particular o país que constitui a principal fonte de fornecimento ilícito de armas e munições ao Haiti, aprovem com urgência medidas decisivas para combater o tráfico em sua origem", disse Sun Lei, representante permanente adjunto da China na ONU.

Autoridades haitianas anunciaram na semana passada o adiamento das primeiras etapas do processo eleitoral, o que atrasa as eleições presidenciais e legislativas previstas para 13 de dezembro.

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