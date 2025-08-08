Sex, 08 de Agosto

diplomacia

Conselho de Segurança da ONU se reúne no sábado para reunião de emergência sobre Gaza

A reunião foi solicitada por vários membros do Conselho de Segurança

Palestinos caminham por uma estrada de terra em um campo de deslocados improvisado na orla da Cidade de Gaza.Palestinos caminham por uma estrada de terra em um campo de deslocados improvisado na orla da Cidade de Gaza. - Foto: Bashar Taleb / AFP

O Conselho de Segurança da ONU (CSNU) celebrará no sábado uma reunião de urgência para abordar o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza, informaram à AFP várias fontes diplomáticas nesta sexta-feira (8).

A reunião foi solicitada por vários membros do Conselho de Segurança, disse à France Presse um integrante deste órgão, diante da crescente preocupação suscitada pelo novo plano aprovado pelo gabinete de segurança do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para "tomar o controle da Cidade de Gaza", a maior aglomeração do território palestino.

O representante palestino na ONU, Ryad Mansour, disse à imprensa pouco antes que "vários países em nosso nome e no seu próprio estão solicitando uma reunião do Conselho de Segurança" ante a decisão do governo israelense.

Por sua vez, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar "gravemente alarmado" pela decisão de Israel e alertou que isso representa uma "escalada perigosa" e "corre o risco de aprofundar as já catastróficas consequências para milhões de palestinos, e pode pôr em perigo mais vidas, incluindo os reféns (israelenses) restantes", disse em um comunicado divulgado pela porta-voz Stephanie Tremblay.

