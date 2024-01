Conselho de Segurança da ONU se reunirá após Corte de Haia pedir que Israel evite genocídio em Gaza

A- A+

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na próxima quarta-feira após a decisão do mais alto tribunal do órgão global de pedir a Israel que evite atos considerados genocidas em Gaza, anunciou nesta sexta-feira a presidência da organização.



A reunião foi convocada pela Argélia, cujo ministro das Relações Exteriores disse que teria como objetivo dar “efeito vinculativo ao pronunciamento do Tribunal Internacional de Justiça sobre as medidas provisórias impostas à ocupação israelense”.

O Supremo Tribunal da ONU também apelou a Israel para que tome “medidas imediatas” para permitir o fornecimento da ajuda “que os palestinos necessitam urgentemente”. No entanto, o tribunal não apelou a um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Desde 7 de Outubro, quando o conflito entre Israel e o Hamas se intensificou, o Conselho de Segurança da ONU tem ficado profundamente dividido sobre a questão israel-palestina e só conseguiu chegar a acordo sobre duas resoluções devido à rejeição de numerosos projetos, à falta de recursos suficientes, votos ou pelos vetos dos Estados Unidos, da Rússia ou da China.



O ataque do grupo militante palestino Hamas matou mais de 1.140 pessoas em Israel, a maioria delas civis, segundo um cálculo da AFP baseado em números oficiais israelenses.

A ofensiva militar lançada por Israel em resposta deixou até agora pelo menos 26.083 mortos, a maioria mulheres e menores, segundo o Hamas, que governa o território palestino.

