A- A+

Mundo Conselho de Segurança da ONU suspende sanções contra presidente sírio O grupo liderado por Al Sharaa, Hayat Tahrir al Sham (HTS), anteriormente vinculado à Al-Qaeda, foi retirado da lista de organizações terroristas de Washington em julho

Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quinta-feira (6) uma resolução dos Estados Unidos para suspender as sanções contra o presidente da Síria, Ahmed al Sharaa, poucos dias antes de sua visita à Casa Branca.

Donald Trump receberá Al Sharaa em 10 de novembro, em um encontro que marcará a primeira visita de um chefe de Estado sírio à Casa Branca.

O Conselho de Segurança decidiu que Al Sharaa e seu ministro do Interior, Anas Hasan Khattab, sejam retirados da lista de sanções a indivíduos e grupos vinculados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, que estão sujeitos a proibição de viagem, congelamento de ativos e embargo de armas.

Após a votação, Damasco expressou "seu agradecimento aos Estados Unidos e às nações amigas por seu apoio à Síria e ao seu povo", declarou no X o ministro das Relações Exteriores sírio, Asaad al Shaibani.

Embora seja a primeira visita de Al Sharaa a Washington, será sua segunda aos Estados Unidos após uma viagem histórica à ONU em setembro, quando o ex-jihadista se tornou o primeiro presidente sírio em décadas a se dirigir à Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Em maio, o líder interino, cujas forças rebeldes derrubaram o governante de longa data Bashar al Assad no final do ano passado, se reuniu com Trump pela primeira vez em Riade, durante a turnê regional do presidente americano.

O grupo liderado por Al Sharaa, Hayat Tahrir al Sham (HTS), anteriormente vinculado à Al-Qaeda, foi retirado da lista de organizações terroristas de Washington em julho.

Veja também