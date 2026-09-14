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Diplomacia Conselho de Segurança da ONU terá reunião sobre inteligência artificial A reunião deve ocorrer durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, quando líderes mundiais se reúnem na sede da ONU, em Nova York

O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizará uma reunião sobre inteligência artificial (IA) na próxima semana, em meio à crescente preocupação internacional com o rápido desenvolvimento da tecnologia, afirmou nesta segunda-feira (14) uma fonte diplomática francesa. A França ocupa em setembro a presidência rotativa do Conselho.

A reunião deve ocorrer durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, quando líderes mundiais se reúnem na sede da ONU, em Nova York.

O encontro, ainda sem data definida, abordará a segurança da IA, tema que ganhou destaque nas últimas semanas, inclusive com dirigentes de grandes empresas do setor defendendo uma regulamentação maior para desacelerar o desenvolvimento dessa tecnologia de ponta.

"Em termos de questões globais, o tema da IA estará em uma posição bastante elevada na agenda, sob diferentes perspectivas", afirmou a fonte diplomática a jornalistas, ao destacar a "ameaça existencial" que a IA representa para a segurança mundial, assim como os riscos para as crianças.

"Vemos fortes preocupações em relação ao impacto sobre os menores", acrescentou.

A inteligência artificial já vem sendo discutida no Conselho de Segurança. No início de setembro, seus integrantes participaram de um diálogo informal sobre o uso da tecnologia na prevenção e resolução de conflitos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no entanto, criticou nesta segunda-feira a ideia de que a IA represente uma ameaça à humanidade e classificou esses alertas como uma "farsa".

A fonte afirmou ainda que os acontecimentos na Faixa de Gaza, no Líbano e na Ucrânia também terão destaque durante a Assembleia Geral da ONU e que a França buscará defender o multilateralismo em um momento de crescente pressão sobre as instituições internacionais.

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