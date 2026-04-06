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Guerra Conselho de Segurança da ONU votará na terça resolução sobre Estreito de Ormuz Após vários adiamentos, o texto será submetido à votação na terça-feira às 11h00 locais (12h00 de Brasília)

O Conselho de Segurança da ONU deve se pronunciar nesta terça-feira (7) sobre um projeto de resolução relativo à navegação no Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã em meio à guerra com Israel e os Estados Unidos, disseram fontes diplomáticas à AFP nesta segunda-feira (6).

Após vários adiamentos, o texto será submetido à votação na terça-feira às 11h00 locais (12h00 de Brasília), nove horas antes de expirar o ultimato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou destruir o Irã "completamente" na noite de terça-feira caso Teerã não reabra o Estreito de Ormuz, vital para o abastecimento mundial de petróleo.

Apoiada pelos países do Golfo, o Bahrein, membro eleito do Conselho, apresentou uma proposta de texto que teria concedido um mandato claro da ONU a qualquer Estado que desejasse usar a força para liberar essa via marítima.

Mas, diante das objeções de vários membros permanentes, o texto foi sendo modificado gradualmente, e a votação, inicialmente prevista para a última sexta-feira, foi adiada várias vezes devido ao risco de vetos da Rússia e da China.

A última versão do projeto de resolução, à qual a AFP teve acesso nesta segunda-feira, condena os ataques iranianos contra navios e "encoraja fortemente os Estados" envolvidos a "coordenar esforços, de natureza defensiva e proporcionais às circunstâncias, para garantir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, inclusive escoltando navios mercantes e comerciais".

O texto também "exige" que o Irã "cesse imediatamente todo ataque contra os navios" que transitam por essa via marítima e "toda tentativa" de impedir a livre navegação.

Além disso, indica que o Conselho poderá "considerar outras medidas" contra aqueles que a comprometam.

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