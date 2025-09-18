A- A+

segurança Conselho de Segurança da ONU votará sanções ao Irã por seu programa nuclear Rússia e China querem manter as sanções suspensas, mas para isto, precisam reunir, nesta sexta, nove votos favoráveis dos 15 membros do Conselho

O Conselho de Segurança da ONU votará, nesta sexta-feira (18), a possibilidade de impor novamente sanções ao Irã por seu programa nuclear, informaram fontes diplomáticas, depois que Reino Unido, França e Alemanha pediram a sessão.

No fim de agosto, Paris, Londres e Berlim ativaram um mecanismo para voltar a impor sanções por sua preocupação com a cooperação limitada de Teerã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e as reservas de urânio enriquecido iranianas.

Rússia e China querem manter as sanções suspensas, mas para isto, precisam reunir, nesta sexta, nove votos favoráveis dos 15 membros do Conselho de Segurança, um número que, segundo diversas fontes diplomáticas, não seria alcançado.

França, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Rússia e China ratificaram, em 2015, um acordo com o Irã segundo o qual o Ocidente suspendia as sanções em troca de que Teerã detivesse suas atividades nucleares.

Na ocasião, o então presidente americano, o democrata Barack Obama, assegurou que tinha conseguido assinar uma cláusula "única" que permitia voltar a impor todas as medidas punitivas em caso de descumprimento do acordado por parte do Irã.

Desde que os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo, em 2018, durante o primeiro mandato do presidente americano, Donald Trump, Washington não pode mais ativar este processo.

A notificação formal ao Conselho de Segurança da ONU por parte de Alemanha, França e Reino Unido deu início a um período de 30 dias para o restabelecimento destas sanções, prazo que será cumprido no final da próxima semana.

Veja também