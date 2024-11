A- A+

Destituição Conselho de transição decide destituir premier no Haiti O órgão presidencial, formado em abril para conduzir o país, havia nomeado Garry Conille no começo de junho

O Conselho Presidencial de transição do Haiti decidiu destituir o primeiro-ministro, Garry Conille, com o qual mantinha uma disputa pelo controle do governo, segundo publicação do diário oficial do país caribenho com data de 11 de novembro, à qual a AFP teve acesso neste domingo (10).

O órgão presidencial de nove membros, formado em abril para conduzir o país, havia nomeado Conille no começo de junho.

