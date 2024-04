Conselho de transição do Haiti elege presidente

A- A+

O novo conselho de transição do Haiti, que assumiu a chefia de Estado após a renúncia do controverso primeiro-ministro do país caribenho, elegeu nesta terça-feira (30) Edgard Leblanc como presidente do órgão de governo, durante cerimônia realizada em Porto Príncipe.

Leblanc terá um papel de coordenador no conselho presidencial, inaugurado na semana passada com o objetivo de restabelecer a ordem em um país devastado pela violência das gangues.

"Senhoras e senhores, temos hoje, terça-feira, 30 de abril, um presidente bem conhecido (…) que coordenará o conselho, segundo o acordo alcançado entre as diferentes entidades políticas", declarou um dos membros desse órgão de governo, Frinel Joseph, durante a cerimônia.

Os nove membros do conselho presidencial de transição – sete com direito a voto e dois observadores – prestaram juramento ao cargo e tomaram posse na última quinta-feira. Eles representam os principais partidos políticos, a sociedade civil e o setor privado.

Leblanc é membro do Coletivo de Partidos Políticos de 30 de janeiro, uma aliança que se opôs ao ex-primeiro-ministro Ariel Henry.

O Haiti sofreu uma explosão de violência desde o final de fevereiro, quando gangues poderosas uniram forças para atacar delegacias de polícia, prisões, repartições públicas e o aeroporto de Porto Príncipe, em uma luta contra Henry.

O dirigente, líder não eleito do país desde o assassinato do presidente Jovenel Moise em 2021, oficializou na semana passada a sua renúncia, anunciada em março sob pressão da comunidade internacional.

