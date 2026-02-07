Conselho de transição do Haiti entrega o poder ao premiê Fils-Aimé
Com a dissolução do CPT, Fils-Aimé, que já era primeiro-ministro, passa a ser a única figura do Poder Executivo do país
O conselho de transição do Haiti, que governou o país caribenho durante quase dois anos, entregou neste sábado (7) o poder ao primeiro-ministro apoiado pelos Estados Unidos, Alix Didier Fils-Aimé, após não conseguir conter a violência do crime organizado.
A transferência de poder entre o Conselho Presidencial de Transição (CPT), criado em abril de 2024 para devolver a estabilidade, e o dirigente haitiano de 54 anos esteve marcada por um importante dispositivo de segurança diante de um contexto político particularmente tenso.
Leia também
• Haiti: conselho de transição encerra mandato após ameaça dos EUA
• América Latina e Caribe buscam plano de ajuda para Haiti após tentativa fracassada da ONU
• Haiti volta à Copa após mais de 50 anos, mas torcedores são proibidos de viajar aos EUA
"O lema é claro: segurança, diálogo político, eleições, estabilidade. Senhor primeiro-ministro, neste momento histórico, sei que o senhor compreende a magnitude da responsabilidade que assume perante a Nação. Mantenha o foco nas prioridades do país", declarou neste sábado Laurent Saint-Cyr, presidente do CPT, ao se dirigir a Fils-Aimé.
Com a dissolução do CPT, Fils-Aimé, que já era primeiro-ministro, passa a ser a única figura do Poder Executivo do país. Ele terá a difícil missão de lidar com uma classe política bastante dividida para organizar eleições.
O país mais pobre das Américas não realiza eleições desde 2016 e está sem presidente desde o assassinato de Jovenel Moïse, em julho de 2021.
O Haiti sofre há muitos anos com a violência de grupos do crime organizado, que cometem assassinatos, violência sexual, saques e sequestros. Segundo a ONU, as gangues armadas controlam 90% da capital Porto Príncipe, e mataram quase 6 mil pessoas em 2025.
Diante do temor de um vácuo institucional, os Estados Unidos, que enviaram esta semana três navios militares ao Haiti, ofereceram abertamente o seu apoio a Fils-Aimé.
No final de janeiro, o secretário de Estado americano Marco Rubio frisou "a importância de que [Fils-Aimé] se mantenha no cargo de primeiro-ministro do Haiti para combater os grupos terroristas e estabilizar a ilha".
Dias depois, o Departamento de Estado sancionou dois integrantes do CPT e um ministro, acusados de oferecerem apoio ao crime organizado.
Há semanas, a polícia haitiana realiza uma vasta ofensiva contra as gangues no centro de Porto Príncipe, que permitiu capturar um de seus membros mais conhecidos, Jimmy Cherizier, vulgo "Barbecue".