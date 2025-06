A- A+

SAÍDA Conselho do Irã aprova projeto de lei que suspende a cooperação com agência nuclear da ONU O projeto agora precisa ser transmitido à presidência para sua ratificação final

O Conselho de Guardiões do Irã, órgão encarregado de verificar que a lei está em conformidade com a Constituição, ratificou nesta quinta-feira (26) um projeto de lei que suspende a cooperação com a agência atômica da ONU, após os bombardeios israelenses e americanos contra instalações nucleares iranianas.

O Parlamento votou na quarta-feira a favor de suspender a cooperação com o organismo de supervisão nuclear das Nações Unidas (AIEA).



"A proposta que exige ao governo suspender sua cooperação com a AIEA foi revisada pelo Conselho de Guardiões e é considerada conforme aos princípios da sharia e da Constituição", declarou à agência oficial Irna o porta-voz do Conselho, Hadi Tahan Nazif.

O projeto agora precisa ser transmitido à presidência para sua ratificação final.

Na quarta-feira, a televisão estatal anunciou que 221 deputados votaram a favor do texto, um se absteve e nenhum votou contra.

Veja também