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Guerra Conselho Europeu pede liberação de Ormuz e fim de ataques a instalações de água e energia A entidade cita o aumento dos esforços da União Europeia, por meio de uma coordenação reforçada com parceiros da região, para garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz

O Conselho da União Europeia (UE) emitiu um comunicado nesta quinta-feira (19) instando o Irã a cessar seus ataques contra instalações de água e energia em países vizinhos no Oriente Médio. Os países europeus também condenaram qualquer ação que ameace a livre navegação no Estreito de Ormuz.

"O Conselho Europeu condena veementemente os ataques militares indiscriminados do Irã contra países da região e expressa sua solidariedade aos países afetados", diz trecho da nota. "Destacamos o papel das operações marítimas defensivas da União Europeia e pedimos que elas sejam reforçadas".

A entidade cita o aumento dos esforços da União Europeia, por meio de uma coordenação reforçada com parceiros da região, para garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz, "assim que as condições forem atendidas".

O braço político da União Europeia também destaca o envio de militares ao Mediterrâneo Oriental e em apoio a Chipre, após ataque a uma base no país por drones do Irã, e afirma estar pronto para discussões com o Reino Unido para prestar assistência às bases britânicas.





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