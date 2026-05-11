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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Conselho Nacional de Educação cria regras para uso de IA em escolas e faz classificação de risco

Parecer, que ainda vai para consulta pública e precisa de homologação do MEC, tem orientações para unidades de ensino utilizarem tecnologia

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O texto ainda passará por consulta pública, votação no plenário do órgão e, por fim, precisará de homologação do Ministério da Educação (MEC).O texto ainda passará por consulta pública, votação no plenário do órgão e, por fim, precisará de homologação do Ministério da Educação (MEC). - Foto: Freepik

A comissão do Conselho Nacional de Educação (CNE) responsável por elaborar a proposta de regulamentação da inteligência artificial (IA) na educação aprovou nesta segunda-feira o parecer que consolida diretrizes para o uso da tecnologia em escolas e universidades brasileiras.

O texto ainda passará por consulta pública, votação no plenário do órgão e, por fim, precisará de homologação do Ministério da Educação (MEC).

A nova versão mantém a orientação de que a IA deve atuar como ferramenta de apoio ao ensino, sem substituir o papel do professor, e traz uma novidade: a criação de uma classificação regulatória por níveis de risco para aplicações educacionais, inspirada em referenciais internacionais da UNESCO e da OCDE.

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Níveis de risco
O parecer estabelece quatro categorias para orientar redes de ensino e instituições sobre o uso seguro e responsável da tecnologia.

Aplicações de baixo risco: ferramentas voltadas ao apoio cotidiano, como organização de materiais; recursos de acessibilidade; apoio textual.

Aplicações de risco moderado: soluções que interagem diretamente com o processo pedagógico, como tutores virtuais; assistentes acadêmicos; sistemas de feedback automatizado.

Aplicações de alto risco: tecnologias que exigem maior supervisão humana, como correção automatizada de avaliações; proctoring biométrico (monitoramento em provas); perfilização acadêmica.

Aplicações proibidas ou incompatíveis: o texto considera incompatíveis com princípios educacionais vigilância emocional; sistemas de pontuação social; perfilização psicológica para fins disciplinares; decisões totalmente automatizadas sobre promoção ou permanência de estudantes.

Após a aprovação na comissão, o documento seguirá para consulta pública, etapa em que especialistas e a sociedade poderão sugerir ajustes. Em seguida, o texto será votado pelo plenário do CNE e encaminhado ao MEC para homologação.

A proposta busca orientar o uso pedagógico da inteligência artificial no país, estabelecer parâmetros de segurança e garantir que a adoção das ferramentas ocorra com supervisão humana, transparência e proteção de dados dos estudantes.

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