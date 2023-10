A- A+

DIREITOS HUMANOS Conselho Nacional visita Hospital da Mirueira para discutir apoio às famílias de isolados Hospital tem forte histórico no isolamento e tratamento da hanseníase

Uma equipe do Conselho Nacional dos Direitos Humanos visitou, na manhã desta terça-feira (3), o Hospital Geral da Mirueira, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A unidade hospitalar completou 82 anos em agosto e tem forte ligação com a história dos hansenianos em Pernambuco.

O objetivo do encontro, que acontece a pedido do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), é a discussão sobre levantamento de subsídios, em colaboração entre os ministérios da Saúde e dos Direitos Humanos e Cidadania, para auxiliar as famílias de pessoas que passaram por isolamento devido à doença.

Apresentação do plano para a audiência pública de filhos separados pela

hanseníase.

Debate sobre como dar voz às vítimas e suas famílias, promovendo reconciliação e memória.

Preservação do Patrimônio Histórico e da Memória

Apresentação sobre o valor histórico da unidade de isolamento e seus

edifícios.

Discussão sobre maneiras de preservar o patrimônio e promover a conscientização pública sobre a história da hanseníase.

O HGM conta com estrutura de micro-cidade, fundado em 1941, para atender às recomendações do Serviço de Provilaxia da Hanseníase, que à época era denominada lepra. O local é projetado com ruas, templo religioso, escola, área de lazer, além dos complexos médicos necessários. Esse complexo tinha exatamente o objetivo de minimizar o sofrimento dos pacientes que eram isolados.

Durante o período em que vigorou o isolamento compulsório, os internos da Mirueira lutaram contra a exclusão e o determinismo que os condenava ao fim. Dentro desse espaço, muitos tiveram que reformular suas vidas. A política de isolamento deixou de existir em 31 de dezembro de 1986.

Hoje a unidade de saúde também atende pacientes alcoólatras e com doenças contagiosas, como, por exemplo, H1N1 e tuberculose. Possui ambulatório aberto à comunidade, atendendo nas especialidades de clínica médica, pediatria, dermatologia, cardiologia, cirurgia vascular, odontologia, pediatria e ginecologia.



O local também tem um núcleo de reabilitação psicossocial, onde há sessões de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. O hospital ainda conta com serviço de imagem, como ultrassom e raio-X.

Entenda a doença

A hanseníase é uma doença causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, que foi descoberto em 1873, pelo médico Amaneur Hansen, na Noruega. A doença tem cura, e o tratamento é um direito e está disponível em todas as unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).



Contagiosa, a hanseníase é transmitida de um bacilo que passa de uma pessoa doente, que não esteja em tratamento, para outra pessoa; demora de dois a cinco anos, em geral, para aparecerem os primeiros sintomas; apresenta sinais e sintomas dermatológicos e neurológicos que facilitam o diagnóstico; pode atingir homens e mulheres, adultos e crianças, de todas as classes sociais; instala-aw principalmente nos nervos da pele; pode causar incapacidades/deformidades, quando não tratada ou tratada tardiamente.

