Conselho se reúne para discutir reajuste zero e bilhete único das passagens de ônibus

Desde às 8h desta quinta-feira (22), os membros do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) estão reunidos para discutir sobre a proposta do Governo do Estado de reajuste zero e de bilhete único de R$ 4,10 para as passagens de ônibus, unificando os valores dos anéis A e B, que custam atualmente, R$ 4,10 e R$ 5,60, respectivamente.

Jonathan Valença, do setor de planejamento do CTM, durante a reunião | Foto: Cortesia

O encontro acontece de forma virtual, fechado à imprensa. Cerca de 25 conselheiros participam da reunião para discutir a proposta anunciada pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), nas redes sociais, na última terça-feira (20). Esse tipo de bilhetagem já existe em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas e Fortaleza.

Protesto desmobilizado

Uma manifestação pacífica organizada por membros do Comitê de Luta pelo Transporte foi desmobilizado. Ela estava programada para acontecer ainda na manhã desta quinta, em frente à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), com sede no bairro de Santo Amaro, centro do Recife.

Segundo Maria Peixoto, integrante da organização, o que desmotivou os manifestantes foi o anúncio de Raquel Lyra em sugerir o bilhete único.

"A sociedade civil foi desmobilizada pelo anúncio. A gente sabe que a possibilidade de aumento é que faz as pessoas irem às ruas protestar", disse ela.

Membro do conselho está confiante

A reportagem da Folha de Pernambuco conversou com um dos membros do conselho que está reunido. Segundo ele, a reunião tem previsão para se encerrar por volta do meio-dia e os integrantes estão confiantes na aprovação do Bilhete Único de R$ 4,10.

