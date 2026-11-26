A- A+

OPORTUNIDADE Conservatório de Música abre inscrições gratuitas para cursos em 2027 Seleção oferece vagas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com oportunidades em instrumentos musicais e canto; prazo segue até 4 de dezembro

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos regulares do primeiro semestre de 2027.1. A seleção oferece vagas gratuitas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, nas áreas de instrumentos musicais e canto.

Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de dezembro, por meio do site do processo seletivo.

Os candidatos devem escolher apenas uma habilitação entre Instrumento e Canto, respeitando os critérios de idade e a disponibilidade de vagas. As oportunidades contemplam instrumentos de cordas dedilhadas e friccionadas, percussão, sopros de madeira e metais, teclas, além de Canto Erudito, Canto Popular e Canto Juvenil.

Seleção

Candidatos de 7 a 14 anos sem conhecimento musical prévio participarão de um sorteio. Já aqueles que possuem experiência na área poderão concorrer por meio de uma avaliação de performance, realizada a partir do envio de um vídeo gravado.

Para as vagas de Canto, o ingresso será feito exclusivamente por teste, independentemente da idade, desde que o candidato atenda à faixa etária mínima exigida para cada modalidade.

A quantidade de vagas por instrumento, turno e faixa etária está disponível no Anexo II do edital, publicado no site do Conservatório Pernambucano de Música.

Resultado

O resultado final será divulgado em 11 de dezembro de 2026, até as 22h, no site da instituição.

Os candidatos aprovados e classificados deverão realizar a matrícula presencialmente no dia 14 de dezembro, no Conservatório Pernambucano de Música, localizado na Avenida João de Barros, nº 594, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

As aulas estão previstas para começar em 11 de fevereiro de 2027.

Veja também