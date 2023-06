Conservatório Pernambucano de Música abre inscrições para curso de iniciação musical

A- A+

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) abriu inscrições para 142 vagas em cursos regulares de iniciação musical.



As oportunidades são para crianças e adolescentes de 7 a 12 anos que pretendem aprender a tocar algum instrumento, aprimorar o canto e desenvolver os conceitos, habilidades e competências básicas da música para uma formação artística.

Os interessados devem se inscrever até 11 de junho, por meio do site do CPM.

De acordo com o Conservatório, o processo seletivo inclui:

- testes;

- entrevistas;

- matrículas;

- e remanejamentos.

As vagas são assim distribuídas:



- 68 vagas para o turno da manhã;

- 58 vagas para o turno da tarde;

- 16 vagas para o turno da noite.

As inscrições seguem até o próximo domingo (11) e as aulas estão marcadas para começar em 7 de agosto.



Localizado no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, o CPM pertence à Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco e é a maior referência na formação de músicos profissionais no Estado. Atualmente, são mais de 1.600 estudantes matriculados e 12 grupos musicais permanentes.



“Esse curso visa desenvolver o talento e a musicalidade dos estudantes no início dos seus estudos. É uma excelente oportunidade para todos os estudantes que desejam fazer um curso de instrumento ou de canto no Conservatório“, destaca a gerente geral do CPM, Janete Florêncio.

Para mais informações, os interessados nas vagas podem entrar em contato pelo (81) 3183-3400.

