Conservatório Pernambucano de Música abre inscrições para cursos técnicos gratuitos

A- A+

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) está com inscrições abertas para o processo seletivo de novos estudantes nos cursos técnicos. São oferecidas 263 vagas em 34 cursos para o período letivo 2025.1.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo site www.conservatorio.pe.gov.br até o dia 9 de novembro. A seleção será realizada por meio de provas teórica e prática, programadas para o dia 12 de dezembro. Os resultados serão divulgados no dia 13 de dezembro.

Os cursos técnicos do CPM são de nível médio e voltados para pessoas que estão matriculadas ou já concluíram o ensino médio. Os candidatos precisam ter conhecimento musical, teórico e prático. Dessa forma, a seleção é destinada a estudantes com conhecimento intermediário em música que buscam aprimorar suas habilidades técnicas e artísticas.

Os cursos oferecidos abrangem as áreas de Canto, Composição e Arranjo, Instrumento Musical e Regência. O processo seletivo inclui uma prova teórica, que avaliará conhecimentos em Teoria Musical, Percepção Musical e Solfejo de escalas e melodias. Em seguida, os candidatos passarão por um teste prático de instrumento, canto ou regência.

Todas as etapas da seleção ocorrerão nas dependências do CPM, localizado na Av. João de Barros, 594, em Santo Amaro, Zona Norte do Recife. O edital com todos os detalhes do processo seletivo está disponível aqui.

Veja também

eleições China parabeniza Trump pela vitória nas eleições presidenciais