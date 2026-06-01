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MÚSICA Conservatório Pernambucano de Música abre inscrições para cursos gratuitos Vagas de instrumento e canto são voltadas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos; prazo de inscrição vai até 12 de junho

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) está com inscrições abertas para o processo seletivo do segundo semestre de 2026.

A instituição oferece vagas gratuitas para cursos regulares presenciais nas áreas de instrumento e canto, destinadas exclusivamente para crianças e adolescentes com idades entre 7 a 17 anos. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de junho, apenas de forma online.



O ingresso dos novos alunos ocorrerá por duas modalidades. A categoria "Sorteio" é voltada para candidatos iniciantes, sem exigência de conhecimento prévio.

Já a modalidade "Teste" requer o envio de um vídeo de performance musical no ato da inscrição e a realização de uma prova teórica presencial, marcada para o dia 29 de junho, das 9h às 10h30, na sede do conservatório, localizada na Avenida João de Barros, nº 594, em Santo Amaro, área central do Recife. A análise das gravações pela banca examinadora ocorrerá entre os dias 15 e 24 de junho.

As regras do edital estabelecem critérios de idade conforme a especialidade desejada. Para os cursos de instrumentos, a idade mínima exigida é de 7 anos.



Na área de canto, a idade mínima é de 13 anos para Canto Juvenil e de 16 anos para as categorias de Canto Erudito e Canto Popular. O documento também prevê reserva de atendimento e entrevistas específicas para candidatos com deficiência.

Para a gerente geral do CPM, Janete Florencio, o processo seletivo cumpre um papel de formação social. “Garantir que crianças e adolescentes tenham acesso à educação musical é também investir na formação humana, cultural e cidadã das novas gerações”, destaca.



Os candidatos aprovados deverão cumprir uma carga horária de até três dias de aulas semanais. No ato da inscrição, será possível indicar o turno e os dias de preferência. Para mais informações, o edital completo está disponível no site oficial.

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