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Música Conservatório Pernambucano de Música abre inscrições para seletiva do Curso de Extensão 2026.2 Matrículas são gratuitas e ocorrem até a sexta-feira (24) no site oficial da instituição

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) está com inscrições abertas para a seletiva do Curso de Extensão 2026.2.

As matrículas são gratuitas e ocorrem até a sexta-feira (24), no site oficial da instituição, por meio do link: www2.educacao.pe.gov.br/cpminscricao.

No total, 187 vagas são ofertadas para formações em arranjo, canto, composição e instrumentos. Os cursos são destinados para maiores de 18 anos, iniciantes na música, ou que já possuam o mínimo de conhecimento prático acerca do instrumento escolhido.

A seleção será realizada por meio de um teste prático, no dia 6 de agosto, das 14h às 17h, no Conservatório. Já a divulgação do resultado ocorre no dia 11 de agosto, às 20h.

O preenchimento das vagas será feito de acordo com a ordem de classificação, conforme o edital. A classificação do candidato será definida por meio do desempenho obtido no exame prático.

Para quem for aprovado, as aulas ocorrem uma vez por semana, de forma presencial e individual. O tempo máximo para a formação é de três anos (seis semestres).

Confira o cronograma completo

Inscrições: 20 a 24 de julho, das 0h às 23h59



20 a 24 de julho, das 0h às 23h59 Testes práticos: 6 de agosto, das 14h às 17h (horário limite para chegada: 16h)



6 de agosto, das 14h às 17h (horário limite para chegada: 16h) Divulgação do resultado final: 11 de agosto, às 20h



11 de agosto, às 20h Link para consulta do resultado: https://www.conservatorio.pe.gov.br/



Matrículas (destinadas aos candidatos aprovados classificados nos testes): 14 de agosto, das 9h às 12h (manhã) e das 14h às 17h (tarde)

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