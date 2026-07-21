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Música

Conservatório Pernambucano de Música abre inscrições para seletiva do Curso de Extensão 2026.2

Matrículas são gratuitas e ocorrem até a sexta-feira (24) no site oficial da instituição 

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Conservatório Pernambucano de Música está com inscrições abertas para seletiva do Curso de ExtensãoConservatório Pernambucano de Música está com inscrições abertas para seletiva do Curso de Extensão - Foto: Elton Campos/Divulgação

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) está com inscrições abertas para a seletiva do Curso de Extensão 2026.2.

As matrículas são gratuitas e ocorrem até a sexta-feira (24), no site oficial da instituição, por meio do link: www2.educacao.pe.gov.br/cpminscricao.

No total, 187 vagas são ofertadas para formações em arranjo, canto, composição e instrumentos. Os cursos são destinados para maiores de 18 anos, iniciantes na música, ou que já possuam o mínimo de conhecimento prático acerca do instrumento escolhido.

A seleção será realizada por meio de um teste prático, no dia 6 de agosto, das 14h às 17h, no Conservatório. Já a divulgação do resultado ocorre no dia 11 de agosto, às 20h.

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O preenchimento das vagas será feito de acordo com a ordem de classificação, conforme o edital. A classificação do candidato será definida por meio do desempenho obtido no exame prático.

Para quem for aprovado, as aulas ocorrem uma vez por semana, de forma presencial e individual. O tempo máximo para a formação é de três anos (seis semestres).

Confira o cronograma completo

    

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