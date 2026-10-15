Conservatório Pernambucano de Música abre seleção para 165 vagas; saiba mais
Seleção contempla diferentes instrumentos e áreas da música, com provas teórica e prática previstas para dezembro e aulas a partir de fevereiro de 2027
O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) está com inscrições abertas para a seleção de 165 vagas nos Cursos Técnicos em Música, nas áreas de Canto, Composição e Arranjo, Regência e Instrumento Musical.
Os interessados podem se inscrever até sexta-feira (23) da semana que vem, exclusivamente pela internet, para concorrer às oportunidades destinadas a quem possui conhecimentos teóricos e práticos em música.
Para participar, é necessário estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, além de possuir conhecimento musical de nível intermediário.
As vagas estão distribuídas entre os turnos da manhã, tarde e noite, com oportunidades em diferentes instrumentos e áreas de formação.
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No turno da manhã, há vagas para piano erudito, percussão popular, canto erudito, bandolim, contrabaixo elétrico, guitarra, viola de 10 cordas, violão erudito, violão popular, violão de 7 cordas, fagote, oboé, saxofone, trombone, trompa e trompete.
No turno da tarde, há vagas para flauta transversa, oboé, saxofone, trombone, trompa, trompete, tuba, contrabaixo acústico, viola de arco, violino, violoncelo e cravo.
As oportunidades também incluem piano popular, bandolim, cavaquinho, contrabaixo elétrico, guitarra, viola de 10 cordas, violão erudito, violão popular, violão de 7 cordas, bateria, percussão erudita, Composição e Arranjo e Regência.
Já no turno da noite, são oferecidas vagas para flauta transversa, saxofone, trombone, trompa, trompete, teclado, bandolim, contrabaixo elétrico, guitarra, violão erudito, violão de 7 cordas, Composição e Arranjo e Regência. As aulas teóricas dos cursos técnicos serão ministradas exclusivamente à tarde e à noite.
Processo seletivo
A seleção será realizada em duas etapas: prova teórica e prova prática, ambas previstas para 7 de dezembro de 2026, nos turnos da manhã e da tarde.
Excepcionalmente, a prova prática de Canto ocorrerá em 9 de dezembro, das 14h às 17h. O prazo para interposição de recursos referentes à prova teórica termina em 8 de dezembro.
O resultado final será divulgado em 11 de dezembro de 2026. Os candidatos aprovados nas duas etapas deverão realizar a matrícula em 14 de dezembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2027.
Provas e edital
Para a prova teórica, a bibliografia indicada é o livro Teoria da Música, de Bohumil Med.
Já na etapa prática, os candidatos deverão seguir o programa específico da área escolhida, conforme as orientações estabelecidas no edital.
Os candidatos podem acessar o edital do processo seletivo por meio do site.
O documento reúne informações sobre os requisitos para participação, a distribuição das vagas, os conteúdos das provas e os procedimentos de matrícula.