Conservatório Pernambucano de Música abre seleção para curso técnico e novas turmas em 2025; confira

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Curso Técnico 2025.2.

Voltado para estudantes com nível musical intermediário, o curso oferece formação teórica e prática para quem deseja seguir carreira profissional na música. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 26 de maio, exclusivamente pelo site www.conservatorio.pe.gov.br.

O processo seletivo é composto por três etapas: leitura de partitura, prova teórica de nível intermediário e teste prático de instrumento, canto ou regência.

Para concorrer, é necessário ter conhecimento musical prévio e estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. O edital com todas as orientações, conteúdo programático, provas anteriores e partituras de referência está disponível no site da instituição.

“Nosso curso técnico oferece uma formação sólida, com acompanhamento de professores experientes e estrutura de excelência, permitindo que os alunos aprofundem seus conhecimentos e se destaquem no cenário musical. É uma chance valiosa para quem leva a música a sério e deseja trilhar um caminho profissional na área”, destaca a gerente-geral do CPM, Janete Florencio.

Outras modalidades de cursos

Além do curso técnico, o CPM também abrirá inscrições para outras modalidades:

Cursos Regulares de Iniciação Musical: de 2 a 13 de junho, para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. A seleção será feita por sorteio ou teste.

Curso de Extensão: de 21 a 25 de julho, destinado a iniciantes ou iniciados a partir dos 18 anos. A seleção será por teste prático.

Mais informações sobre os cursos e processos seletivos podem ser obtidas pelo telefone (81) 3183-3400 ou pelo perfil oficial do Conservatório no Instagram: @conservatoriope.



