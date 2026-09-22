Conservatório Pernambucano de Música promove Encontro de Guitarras
Programação gratuita reúne professores, estudantes e músicos com workshops, palestras e shows nesta terça (22) e quarta (23)
O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) realiza, nesta terça (22) e quarta-feira (23), o Encontro de Guitarras do CPM, no Estúdio CPM, em Santo Amaro, no Recife.
Com entrada gratuita, a programação reúne músicos, professores e estudantes em palestras, workshops e apresentações musicais voltadas ao instrumento.
Durante os dois dias, o público poderá acompanhar atividades conduzidas pelos professores Ítalo Sales, Breno Lira, David Batista e Leonardo Barbosa.
A programação também conta com os guitarristas Rafael Gonçalves e Lígia Fernandes, que participam de workshops e apresentações ao lado de seus respectivos grupos.
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Guitarrista, violonista e compositor, Rafael Gonçalves atua na música instrumental brasileira e é professor de guitarra do CPM.
Doutor em Música pela UNIRIO, ele desenvolveu parte da pesquisa em Nova York e integrou a Brooklyn College Big Band. Entre seus trabalhos estão os álbuns Entre Amigos e Ao Vivo no Savassi Festival.
Natural de Garanhuns, Lígia Fernandes é guitarrista, multi-instrumentista, compositora, produtora e diretora musical formada em Música pela UFPE.
À frente do Lígia Fernandes Trio, desenvolve o projeto Guitarra à Brasileira, com repertório inspirado em ritmos como baião, frevo, xote e maracatu.
Programação
A programação começa nesta terça (22), às 14h, com a atividade “Regulagens Básicas do Instrumento”, ministrada pelo professor Ítalo Sales.
Em seguida, das 15h às 17h30, Breno Lira, David Batista e Leonardo Barbosa conduzem a atividade “Fundamentos da Guitarra”.
Ainda na terça, às 19h30, o Rafael Gonçalves Trio realiza apresentação musical.
Já na quarta-feira (23), o público poderá acompanhar, das 16h às 17h30, o workshop do Lígia Fernandes Trio.
O grupo também encerra a programação com show às 19h30.
Confira a programação completa abaixo:
Terça-feira, 22 de setembro
- 14h às 15h: Regulagens Básicas do Instrumento — Prof. Ítalo Sales
- 15h às 17h30: Fundamentos da Guitarra — Profs. Breno Lira, David Batista e Leonardo Barbosa
- 19h30: Show Rafael Gonçalves Trio
Quarta-feira, 23 de setembro
- 16h às 17h30: Workshop Lígia Fernandes Trio
- 19h30: Show Lígia Fernandes Trio
Serviço:
Encontro de Guitarras do CPM
- Local: Estúdio CPM
- Data: Terça e quarta-feira, 22 e 23 de setembro
- Horário: 14h | 16h (respectivamente para cada dia)
- Endereço: Avenida João de Barros, 594 - Santo Amaro, Recife
- Entrada: Totalmente gratuita