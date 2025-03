A- A+

celebração Conservatório Pernambucano de Música realiza programação especial em celebração à Semana da Mulher Eventos acontecem no próprio CPM e no Teatro de Santa Isabel, a partir da próxima terça-feira (18)

Para celebrar e valorizar o talento feminino na música, o Conservatório Pernambucano de Música (CPM) irá promover, na próxima semana, a Semana da Mulher 2025.

Com uma programação diversificada e aberta ao público, o evento acontecerá entre os dias 18 e 21 de março, nas dependências do CPM e no Teatro de Santa Isabel, ambos localizados na área central do Recife.

A programação inclui apresentação da pianista Eudóxia de Barros, de São Paulo, além da presença das artistas pernambucanas Laís de Assis e Laís Senna, talentos do CPM.

Outro destaque será a apresentação da Orquestra Frevo Mulher CPM, composta por alunas do Conservatório.

“O evento promove um diálogo entre as diferentes gerações de artistas, unindo jovens talentos com músicos experientes, criando um espaço de troca, aprendizado e inspiração. O público poderá contemplar apresentações musicais de alto nível e entender como as mulheres têm sido fundamentais na formação cultural e artística do Brasil”, destaca a gerente geral do CPM, Janete Florencio.

Homenagem

A edição da Semana da Mulher irá homenagear os 100 anos da professora Alaíde Rodrigues, referência na educação musical em Pernambuco. A homenagem será realizada com uma cerimônia no dia 19 de março, no Teatro de Santa Isabel.

Confira a programação completa:

Terça (18/03)

19h30 - Apresentação Orquestra Frevo Mulher CPM

Local: Estúdio do CPM

Quarta (19/03)

19h30 - Concerto Eudóxia de Barros

Local: Teatro de Santa Isabel

Retirada gratuita dos ingressos 1h antes do evento na bilheteria do Teatro.

Quinta (20/03)

19h30 - Apresentação Laís Assis

Local: Estúdio do CPM

Sexta (21/03)

19h30 - Apresentação Laís Senna

Local: Estúdio do CPM.

