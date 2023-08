A- A+

guerra na ucrânia Considerado obsoleto, tanque alemão da Guerra Fria será integrado ao Exército da Ucrânia Militares já estão realizando treinos com novos equipamentos na Alemanha; modelo também é usado pelo Exército Brasileiro

Com seus velhos motores a diesel rugindo, os tanques de batalha da era da Guerra Fria balançavam pelo verdejante campo da Alemanha enquanto o comandante ucraniano transmitia por rádio uma ordem para sua unidade disparar. A tarefa dos artilheiros era mirar e disparar o canhão de 105 milímetros em alvos verdes a até 1.500 metros de distância.

“Quinze de 17 é um resultado muito bom”, disse o tenente-coronel Marco Maulbecker, que supervisiona o treinamento dos tanques, referindo-se ao número de alvos atingidos pelas tripulações na primeira tentativa. “Agora temos que trabalhar para atingir essas metas mais rapidamente.”

O exercício – um ataque coordenado – foi o culminar de um curso de seis semanas para os ucranianos sobre como utilizar uma das mais recentes adições ao arsenal do seu país em tempo de guerra – os Leopard 1A5 (modelo também é usado pelo Exército Brasileiro), os tanques de batalha desativados de fabrico alemão que a Alemanha e a OTAN prometeram a Kiev no início deste ano, após semanas de hesitação.

Na altura, a Alemanha foi criticada pela sua hesitação quando se tratou de enviar tanques de fabrico alemão para a Ucrânia. A relutância refletia a ambivalência da Alemanha em assumir um papel de liderança militar na Europa após a Segunda Guerra Mundial, mas também os encargos sobre um exército alemão que era cronicamente subfinanciado.

Depois que os Estados Unidos e outros aliados disseram que também enviariam tanques, a Alemanha concordou em enviar até 18 tanques de batalha modernos Leopard 2A6 para a Ucrânia. Mas, em última análise, a maior parte do seu compromisso – mais de 100 tanques adicionais – consistiu num modelo obsoleto, o Leopard 1A5, dos quais os primeiros 10 chegaram à Ucrânia no mês passado.

O Leopard 1A5 é tão antigo, na verdade, que os treinadores alemães tiveram que contar com soldados dos exércitos holandês e dinamarquês – onde o modelo foi usado por mais tempo – e antigos motoristas de tanques alemães que treinaram nas décadas de 1980 e 1990. A última vez que o exército alemão realmente ensinou recrutas sobre o sistema foi em 2000.

Alguns dos formadores eram civis na faixa dos 50 ou 60 anos que fizeram uma pausa nos seus empregos diários para ajudar. “Eles foram realmente importantes para nos ajudar a partir de um início a frio”, disse o coronel Maulbecker, que normalmente comanda um batalhão de tanques modernos.

Apesar da sua idade, alguns especialistas e autoridades alemãs dizem que o Leopard 1A5 pode ser um paliativo útil. O seu descendente moderno, o Leopard 2A6, é muito mais caro e mesmo o pequeno número doado à Ucrânia teve de ser retirado diretamente das fileiras dos militares alemães, onde os tanques são extremamente necessários.

E só porque o Leopard 1A5 é antigo não significa que não possa ser eficaz, uma vez que o estoque desativado seja reformado. É comparável, mas superior, aos tanques T-72 de construção soviética, que as forças ucranianas também usam.

Ele tem capacidade de visão noturna, um sistema de estabilização de armas e pode retroceder, o que não pode ser dito de todos os tanques de batalha mais antigos que atualmente estão em ação na Ucrânia, de acordo com o Brig. General Andreas Marlow, que supervisiona o programa de treinamento alemão para os ucranianos.

Quando o tanque é usado no contexto certo e no terreno certo, pode ser altamente eficaz em combate, disse o General Marlow, que foi treinado em tanques quando era um jovem soldado.

Apesar de estar gerações atrás dos tanques modernos que Kiev havia solicitado, o Leopard 1A5 tem outras vantagens: é mais fácil de dominar, manter e consertar e, disse o General Marlow, “a quantidade também desempenha um papel”.

Dado o seu lento planeamento e subfinanciamento, o exército alemão não tinha realmente outra opção quando se tratava de doar um número significativo de tanques, observou Christian Mölling, especialista militar do Conselho Alemão de Relações Exteriores.

“Esses tanques Leopard 1 não são realmente uma má opção”, disse ele.

Muitos dos tanques permaneceram sem uso em armazéns por toda a Europa até que o governo alemão deu a aprovação no início deste ano para que fossem doados à Ucrânia. Foram comprados por fabricantes de armas, que estão a renovar os tanques às custas da Alemanha e dos seus aliados. Grandes números pintados com spray identificam os tanques, cujos anos de desgaste e décadas de armazenamento são evidentes pelos arranhões e amassados. O isolamento do cano de um dos tanques mostrado em um passeio recente pela área de treinamento era preso por tirantes.

O Leopard 1A5 foi uma atualização dos modelos de tanques Leopard mais antigos, alguns dos quais foram construídos já na década de 1960, projetados por um consórcio que incluía a Porsche. Eles foram convertidos no final da década de 1980 e início da década de 1990, no momento em que o exército alemão diminuía após o fim da Guerra Fria.

O recente treino, realizado numa antiga base militar da Alemanha Oriental em Klietz, a apenas 48 quilómetros do que era a fronteira da NATO durante a Guerra Fria, é uma parte fundamental da assistência militar da União Europeia à Ucrânia.

A Alemanha, que é o segundo maior doador de ajuda militar directa à Ucrânia, treinou 6.300 dos 10.000 soldados ucranianos que planeia treinar este ano. Os cursos incluem infantaria, tiro de precisão, artilharia e operação dos vários sistemas de armas principais fornecidos pela Alemanha. O compromisso alemão faz parte de um programa da UE que visa treinar 30 mil soldados ucranianos até ao final do próximo ano.

Na sessão actual, o comandante do tanque ucraniano foi identificado apenas pelo seu indicativo de chamada, Bassist, de acordo com os protocolos militares ucranianos. Ele disse que não ficou surpreso quando viu homens mais velhos entre seus treinadores.

“No final das contas, se alguém é profissional, não importa quantos anos ele tem”, disse ele.

Os tanques remodelados nos quais ele e os seus colegas treinaram – um único grupo composto por cerca de 50 soldados e os seus comandantes – foram trazidos para Klietz pelos dinamarqueses, que também co-financiaram a doação dos Leopard 1A5. Outros 132 tanques, incluindo Leopard 1A5 especializados usados para salvamento e instrução, serão enviados para a Ucrânia no próximo ano.

“A Ucrânia não pode nos conceder mais de seis semanas de treinamento por razões compreensíveis, e nós apenas tentamos tirar o melhor proveito disso”, disse o general Marlow.

Isso significa que as tripulações dos tanques ucranianos treinam seis dias por semana, mas não parecem se importar.

“É um lugar seguro e tranquilo”, disse Bassist depois de sair do tanque. “Exatamente o que você precisa ao aprender.”

